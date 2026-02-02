Киевского чиновника будут судить за покупку антипарковочных столбиков

Киевская городская прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении начальника КП "ДЭУ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Подольского района" г. Киева. Киева. Чиновника обвиняют в служебной халатности, что привело к существенным убыткам бюджета столицы.

Действия фигуранта квалифицированы по части второй статьи 367 Уголовного кодекса Украины.

Суть нарушения

По данным следствия, при проведении закупки антипарковочных столбиков, которые должны ограничивать парковку на тротуарах, была приобретена продукция, не соответствующая условиям тендера и государственным стандартам.

В частности установлено:

высота установленных столбиков была меньше, чем предполагалось технической документацией;

качество материалов и изготовления не соответствовало требованиям ДСТУ;

приобретенные изделия не обеспечивали надлежащий уровень функциональной и эксплуатационной надежности.

Финансовые последствия для городского бюджета

В результате таких действий бюджету Киева был нанесен ущерб на сумму почти 1,4 млн гривен. Прокуратура также подала гражданский иск в суд с требованием взыскать с обвиняемого полную сумму ущерба, причиненного уголовным правонарушением.

Ход расследования

О подозрении должностному лицу было сообщено в октябре 2025 года. Досудебное расследование осуществляли следователи следственного управления Главного управления Национальной полиции в городе Киеве при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

Возможное наказание

Санкция части второй статьи 367 УК Украины предусматривает: