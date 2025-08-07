Кишинев и Киев снова в "транспортном безвизе"

Таким образом у наших перевозчиков впереди еще два года рейсов в этом направлении без лишних бумаг и ограничений.

Как сообщает заместитель главы Министерства развития общин и территорий Украины Сергей Деркач, решение приняли во время заседания Смешанной комиссии.

Читайте также Молдова не всем откроет шлагбаум на въезд: кого туда не пустят

Обе стороны Смешанной комиссии в очередной раз подтвердили, что логистика похожа на артерии нашей экономики.

Какую выгоду получили водители Украины и Молдовы:

перевозить товары без специальных разрешений;

работать свободно на двусторонних и транзитных маршрутах;

планировать логистику заблаговременно.

Если товары не едут – бизнес останавливается. Поэтому важно обеспечить бесперебойное движение товаров и грузов, что и сделано.

Читайте также Наши строители в Молдове засеяли склоны дороги разбавленным семенами травы

Молдова для Украины является важным партнером и к тому же здесь транзитный маршрут на пути в ЕС