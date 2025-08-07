Кишинев и Киев снова в "транспортном безвизе"

ФОТО: иллюстративное, из открытых источников|
Еще на два года продлены упрощенные перевозки между двумя странами
Таким образом у наших перевозчиков впереди еще два года рейсов в этом направлении без лишних бумаг и ограничений.
Как сообщает заместитель главы Министерства развития общин и территорий Украины Сергей Деркач, решение приняли во время заседания Смешанной комиссии.
Обе стороны Смешанной комиссии в очередной раз подтвердили, что логистика похожа на артерии нашей экономики.
Какую выгоду получили водители Украины и Молдовы:
- перевозить товары без специальных разрешений;
- работать свободно на двусторонних и транзитных маршрутах;
- планировать логистику заблаговременно.
Если товары не едут – бизнес останавливается. Поэтому важно обеспечить бесперебойное движение товаров и грузов, что и сделано.
Молдова для Украины является важным партнером и к тому же здесь транзитный маршрут на пути в ЕС