Кишинев и Киев снова в "транспортном безвизе"

Приятная для международных автоперевозчиков новость поступила из Кишинева: подписано соглашение о продлении "транспортного безвиза" между Украиной и Молдовой до конца 2027 года.
ФОТО: иллюстративное, из открытых источников|

Еще на два года продлены упрощенные перевозки между двумя странами

Валентин Ожго
logo7 августа, 18:40
Таким образом у наших перевозчиков впереди еще два года рейсов в этом направлении без лишних бумаг и ограничений.

Как сообщает заместитель главы Министерства развития общин и территорий Украины Сергей Деркач, решение приняли во время заседания Смешанной комиссии.

Обе стороны Смешанной комиссии в очередной раз подтвердили, что логистика похожа на артерии нашей экономики.

Какую выгоду получили водители Украины и Молдовы:

  • перевозить товары без специальных разрешений;
  • работать свободно на двусторонних и транзитных маршрутах;
  • планировать логистику заблаговременно.

Если товары не едут – бизнес останавливается. Поэтому важно обеспечить бесперебойное движение товаров и грузов, что и сделано.

Молдова для Украины является важным партнером и к тому же здесь транзитный маршрут на пути в ЕС

