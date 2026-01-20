Китайцы будут производить электрический родстер на родине Ferrari и Lamborghini

Европейский рынок готовится принять необычную новинку - электрический родстер SC01, который уже успел наделать шума в Китае, пишет Auto24 со ссылкой на InsideEVs. Двухместный спорткар создавали с максимально "аналоговым" подходом: минимальная масса, точный руль и ощущение управления, которые больше ассоциируются с классическими спорткарами, чем с современными электромобилями.

Также интересно MG обновила свой электрический родстер

Проект поддерживает технологический гигант Xiaomi, а серийная модель появилась на китайском рынке еще в прошлом году. Именно там SC01 получил положительные отзывы за управляемость и характер, которые редко встречаются среди батарейных авто.

Легкость - главное оружие

Во время, когда электромобили щеголяют четырехзначными показателями мощности, SC01 делает ставку на другое. Два электромотора - спереди и сзади - обеспечивают суммарную отдачу 430 л.с. Это далеко не рекорд, но важнее другое: масса автомобиля не превышает 1 400 кг.

Для электрокара это почти сенсация. SC01 легче минимум на 100 кг, чем Porsche 911, и именно это объясняет его динамику и "живые" реакции на руль. Разгон до 100 км/ч занимает 2,9 секунды - результат, который выглядит еще более убедительно, учитывая массу и формат авто.

Интересный нюанс - силовая установка позволяет менять конфигурацию привода. Автомобиль может быть полноприводным, переднеприводным или заднеприводным, что для серийного электромобиля выглядит довольно нетипично.

Минимализм в салоне

Интерьер SC01 максимально аскетичен. Здесь нет больших экранов, роскошных материалов или дизайнерских экспериментов. Только самое необходимое для водителя и пассажира. Такой подход логично вписывается в идею автомобиля - это не гаджет на колесах, а инструмент для вождения.

Аккумулятор емкостью 60 кВт-ч поставляет китайская компания CALB. По местному циклу CLTC запас хода составляет до 500 км, а зарядка с 30% до 60% занимает около 36 минут. В реальных европейских условиях цифры будут скромнее, но для компактного спорткара этого более чем достаточно.

Итальянская прописка и ограниченный тираж

Разработкой китайской версии занималась компания Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, а производство наладили на мощностях JMEV - совместного предприятия Renault и Jiangling Motors.

Европейская версия SC01 пойдет другим путем. Производство стартует уже в этом году в Италии, хотя конкретную площадку пока не раскрывают. Известно лишь, что автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом - всего 1 000 экземпляров для "избранных" рынков Европы.

Также интересно 510-сильный родстер с дверями типа "крылья бабочки" продается официально в Украине

Цена, которая может изменить правила игры

Официальной европейской цены пока нет. Но если ориентироваться на китайский рынок, где SC01 стоит около 32 тысяч долларов (примерно 28 тысяч евро), новинка имеет все шансы стать настоящим открытием для фанатов доступных спорткаров.

На фоне отсутствия электрического Mazda MX-5 и бесконечных обещаний по Tesla Roadster, появление легкого и недорогого электрородстера выглядит особенно интересным. И если SC01 действительно сохранит свой характер в европейской спецификации, он может стать одним из самых неожиданных дебютов года.