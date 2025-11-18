Китайцы обещают электромобили с твердотельными батареями и запасом хода 1000 километров уже в 2026 году

О твердотельных аккумуляторах говорят уже десять лет, но каждый год их коммерческий запуск "переносят". Похоже, 2026-й может стать переломным. На прошлой неделе Stellantis и Factorial объявили, что выведут на дороги тестовую партию Dodge Charger Daytona с такими батареями, пишут в CarNewsChina.

И вот теперь Dongfeng делает значительно более смелое заявление - серийный электромобиль с твердотельной батареей появится менее чем через год.

1000 км пробега и работа в экстремальной жаре и морозах

Dongfeng утверждает, что новая батарея имеет энергетическую плотность 350 Вт-ч/кг. Это немного меньше, чем обещает будущий аккумулятор Stellantis (375 Вт-ч/кг), но все равно существенно выше современных литий-ионных решений.

Компания называет ключевые характеристики:

запас хода 621 милю (≈1000 км) по китайскому циклу CLTC;

даже по более жесткому американскому EPA это может быть более 400 миль (≈640 км);

работоспособность при –30°C с сохранением более 72% емкости;

выдерживает температуру до +130°C без деградации.

Твердотельная батарея имеет многокомпонентную структуру: высокоемкостный катод, кремний-углеродный анод и оксидно-полимерный электролит. Это полностью лишает ее жидкой части, что повышает безопасность.

Зарядка 2 мегаватта: новый рекорд?

Dongfeng не назвала точное время зарядки для нового аккумулятора, но озвучила другое - она работает над платформой на 1200 В, способной принимать до 2 мегаватт мощности. Это в разы больше, чем даже самые современные зарядные станции (сейчас максимум - 350 кВт).

По словам компании, скорость зарядки может достигать 2,5 км в секунду или 450 км за 5 минут. И хотя такие цифры звучат как футуризм, Dongfeng отмечает: ключевые элементы - в частности кремний-карбидный силовой модуль на 1700 В - уже работают на тестовых стендах.

Когда выйдет первая модель?

Первый электромобиль с новой батареей Dongfeng планирует представить в сентябре 2026 года. Модель, по данным китайских СМИ, будет серийной, а не экспериментальной. И хотя шансов увидеть ее на американском рынке нет, технологии в мировой автоиндустриальной цепи распространяются очень быстро. Поэтому появление твердотельных батарей в США и Европе - вопрос времени.

Можно ли верить этим заявлениям?

Как и с любыми "твердотельными" обещаниями, автопроизводитель много говорит, но конкретики еще немного. В зеркале истории автотехнологий всегда есть осторожное правило: увидим на дороге - тогда поверим.

В то же время именно китайские компании в последние годы больше всего продвигают инновации в батарейной сфере - от LFP до натриевых и теперь до твердотельных. Так что быстрый прорыв вполне возможен.