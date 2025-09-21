Укр
Китайцы показали новый электрокроссовер за $30 000, который выглядит как Tesla Model Y

Новый Onvo L60 от NIO дебютировал в Китае по цене от 206 900 юаней (29 500 долларов). Обновленный электрокроссовер получил переработанный дизайн и улучшенную энергоэффективность.
Новый электрокроссовер от NIO очень похож на Tesla Model Y - Auto24

NIO Onvo L60

Как пишет CarNewsChina, новинка имеет новые варианты цветов, иные 20-дюймовые колесные диски и специальные аксессуары комфорта, в частности складной столик. Общий дизайн отличается закрытой решеткой радиатора, скрытыми дверными ручками и L-образными дневными ходовыми огнями. В то же время профиль выглядит похожим на Tesla Model Y.

В салоне все комплектации L60 2025 года теперь стандартно оснащены вентилируемыми задними сиденьями. Возможности искусственного интеллекта автомобиля были расширены благодаря функциям пространственного реагирования на вопросы. Дополнительные обновления интерьера включают сиденья из кожи Nappa, кожаный руль в тон и премиальную отделку под мрамор.

Полноприводная версия Onvo L60 имеет комбинированную мощность в 340 кВт (456 л.с.) и 440 Нм крутящего момента, что позволяет електрокроссоверу разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды. Поставки новинки на рынок Китая начнутся в конце октября.

