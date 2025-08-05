Китайцы представили внедорожник, похожий на Toyota Land Cruiser и Land Rover Defender

Как пишет CarNewsChina, новинка поступит в продажу в Китае в четвертом квартале 2025 года. iCar V27 имеет такую же “коробчатую” форму, что и другие модели бренда, но его передняя часть отличается двухцветной решеткой радиатора с выразительными горизонтальными планками, что сочетается с овальными светодиодными фарами и крепким передним бампером.

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Сбоку внедорожник имеет традиционные дверные ручки, выраженные колесные арки и пятиспицевые колеса. В задней части внедорожник оснащен вертикально расположенными задними фонарями прямоугольной формы, боковой дверью багажника и внешним запасным колесом.

Что касается габаритов, V27 имеет почти 5 метров в длину, что делает его конкурентом Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender 110. Модель оснащена 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, совмещенным с электродвигателем, поскольку она доступна исключительно в конфигурации с расширенным запасом хода.

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Покупателям будут предлагаться как заднеприводные, так и полноприводные версии, причем полноприводная модель будет выдавать совокупную максимальную мощность около 335 кВт (примерно 449 лошадиных сил). Автомобиль предлагает ориентировочный запас хода на электрической тяге около 200 километров по циклу CLTC.