Китайцы создали кемпер на пикапе, в который не надо заходить с улицы

Ведущий китайский производитель кемперов Lanzhong RV специализируется на переоборудовании пикапов китайского производителя Great Wall Motors. По конструкции дома на колесах на базе пикапов среднего размера такие: комнаты крепятся к кабине водителя и соединяются с ней, таким образом обеспечивая прямой проход из жилой зоны в кабину водителя.

Как пишет auto-motor-und-sport.de, обычно в Европе (и США) распространенной практикой является крепление пикапов-кемперов отдельно на раме. То есть для того, чтобы попасть из жилой зоны на место водителя, нужно обойти машину. Согласитесь, это не очень удобно, особенно в непогоду.

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Большинство моделей Lanzhong базируется на серии P Great Wall Motors (GWM), которая была представлена в 2019 году. Она по размерам и дизайну похожа на Ford Ranger. Модель поставляется с завода с поднятым, крепким шасси, внедорожными шинами, блокировкой дифференциалов на обеих осях и электрической лебедкой.

Подъемную крышу в пикапе-кемпере действительно можно назвать настоящей инновацией, а также замечательным техническим решением. Она поднимается, создавая высоту для стояния в транспортном средстве.

Для Lanzhong Cannon Extreme доступны два варианта двигателей. В первом случае 2,4-литровый дизельный двигатель выдает 135 кВт/184 л.с. Во втором варианте 2,0-литровый турбобензиновый двигатель имеет максимальную мощность 140 кВт/190 л.с. Дизельный двигатель оснащен 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, бензиновый - 8-ступенчатой.

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Особенностью угловатой, хотя прочной на вид конструкции является подъемная крыша. Она электрически поднимается по всей площади крыши, образуя таким образом высоту для стояния во всей жилой зоне. Это также значительно увеличивает пространство над кроватью в алькове.

Для пресной воды доступен резервуар объемом 180 литров. Использованная вода стекает в сравнительно небольшой 50-литровый резервуар.

На крыше стандартно установлено солнечную систему мощностью 960 Вт, а инвертор может обеспечивать до 3 кВт для устройств на 230 вольт от бортовой электрической системы на 48 вольт.

Фото: Lanzhong RV

Литий-ионный аккумулятор емкостью 222 А*ч служит источником питания. Приготовление пищи осуществляется с помощью электричества на индукционной варочной поверхности. Есть также микроволновая печь, духовка. Комбинированный холодильник с морозильной камерой также входит в стандартное оборудование. Дизельный обогреватель мощностью 5 кВт обеспечивает теплый воздух и горячую воду.

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Планировка здесь классическая. Напротив входной двери расположена влажная комната с душем и туалетом, в средней зоне – кухонный блок и шкаф для посуды, в верхней части которой расположены элементы управления бортовой техникой. В задней части есть круглая группа сидений, которую можно превратить в зону для отдыха.

Учитывая широкий спектр стандартного оборудования, цена на Cannon Extreme неплохая. Дизельный пикап стоит эквивалент около 52 800 евро, тогда как бензиновая модель стоит около 50 500 евро.

Фото: Lanzhong RV

Автофургоны становятся все более популярными в Китае. Особенно интересным является переоборудование пикапов в альковные мобильные автомобили с доступом в кабину водителя, что непривычно в таком виде для европейского континента. Этим и решили воспользоваться китайцы, считая такую новинку для Европы перспективной.