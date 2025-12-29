Китайцы все меньше зарабатывают на производстве своих автомобилей: сколько именно

Маржа прибыли китайской автомобильной промышленности с января по ноябрь 2025 года составила всего 4,4%. Это второй самый низкий показатель за всю историю наблюдений, сообщает Carnewschina со ссылкой на China Passenger Car Association.

Кстати китайские автомобили становятся все более похожими между собой

Рекордные объемы - минимальный заработок

По данным генерального секретаря CPCA Цуй Дуншу, несмотря на стремительный рост производства и доходов, китайский автопром фактически работает на грани рентабельности. Средний доход в отраслевой цепочке составил около 322 тысяч юаней за автомобиль, но валовая прибыль - только 14 тысяч юаней, или примерно 2000 долларов США с машины.

Для сравнения, еще в 2017 году маржа прибыли автопрома Китая превышала 7%, а теперь она упала почти вдвое. Абсолютный минимум был зафиксирован в 2024 году на уровне 4,3%, и нынешние показатели лишь немного выше этого антирекорда.

Маржа прибыли с 2017 года по ноябрь 2025 года:

Год Маржа прибыли 2017 7,8% 2018 7,3% 2019 6,3% 2020 6,2% 2021 6,1% 2022 5,7% 2023 5,0 % 2024 4,3% 2025 С января по февраль 4,2% Март 3,5% Апрель 4,4% Май 5,2% Июнь 6,9% Июль 3,5% Август 3,4% Сентябрь 4,4% Октябрь 3,9% Ноябрь 4,4% 2025 Совокупный 4,4%

"Растем в объемах, но не в деньгах"

Совокупный доход отрасли с января по ноябрь 2025 года превысил 10 триллионов юаней, что на 8,1% больше, чем в прошлом году. В то же время расходы выросли еще быстрее - на 9%, до 8,84 триллиона юаней. В результате прибыль отрасли составила 440,3 миллиарда юаней, показав формальный рост на 7,5%, но реальная эффективность бизнеса продолжает падать.

Аналитики описывают эту ситуацию как классический пример "роста масштаба под давлением прибыли". Автопроизводители выпускают и продают все больше машин, но зарабатывают на каждой из них все меньше.

Ценовые войны и давление затрат

Причин несколько. С одной стороны, на маржу давят расходы - колебания цен на сырье для аккумуляторов, подорожание труда и логистики. С другой - жесткая конкуренция, которая давно вышла за пределы сегмента электромобилей.

Ценовые войны между производителями новых энергетических авто постепенно перекинулись и на рынок бензиновых моделей. В результате более 70% автомобилей в Китае, по данным издания Autohome, продаются с убытками, а более половины дилеров работают "в минус".

Даже лидеры теряют прибыль

Давление хорошо видно и в финансовой отчетности крупных игроков. Так, у Great Wall Motor за первые три квартала 2025 года выручка выросла почти на 8%, но чистая прибыль упала почти на 17%. Компания прямо связывает это с ростом расходов на дилерскую сеть и агрессивной ценовой конкуренцией.

Также интересно доля Китая в мировом автопроизводстве достигла 35%

Ноябрь дал передышку, но не решил проблему

В ноябре ситуация выглядела немного лучше. Маржа прибыли отрасли выросла до 4,4% против 3,9% в октябре и 3,3% в ноябре прошлого года. Прибыль за месяц выросла сразу на 39% в годовом измерении. Однако эксперты считают это скорее временным эффектом, чем признаком стабильного восстановления.

Рекордное производство и доминирование электромобилей

С января по ноябрь 2025 года в Китае было произведено 31,09 миллиона автомобилей - на 11% больше, чем годом ранее. Из них 14,53 миллиона пришлось на новые энергетические транспортные средства, рост которых составил 27%, а уровень проникновения достиг 47%. Производство бензиновых авто осталось практически неизменным - 16,57 миллиона единиц.

Таким образом, китайский автопром сегодня демонстрирует парадоксальную картину: заводы, в том числе и новые площадки вроде фабрики Xiaomi Auto, работают на полную мощность, но финансовый результат для отрасли остается одним из худших за всю историю.