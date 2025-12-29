Китайцы все меньше зарабатывают на производстве своих автомобилей: сколько именно

ФОТО: Сяоми|
Автозавод Xiaomi Auto
Маржа прибыли китайской автомобильной промышленности с января по ноябрь 2025 года составила всего 4,4%. Это второй самый низкий показатель за всю историю наблюдений, сообщает Carnewschina со ссылкой на China Passenger Car Association.
Кстати китайские автомобили становятся все более похожими между собой
Рекордные объемы - минимальный заработок
По данным генерального секретаря CPCA Цуй Дуншу, несмотря на стремительный рост производства и доходов, китайский автопром фактически работает на грани рентабельности. Средний доход в отраслевой цепочке составил около 322 тысяч юаней за автомобиль, но валовая прибыль - только 14 тысяч юаней, или примерно 2000 долларов США с машины.
Для сравнения, еще в 2017 году маржа прибыли автопрома Китая превышала 7%, а теперь она упала почти вдвое. Абсолютный минимум был зафиксирован в 2024 году на уровне 4,3%, и нынешние показатели лишь немного выше этого антирекорда.
Маржа прибыли с 2017 года по ноябрь 2025 года:
|Год
|Маржа прибыли
|2017
|7,8%
|2018
|7,3%
|2019
|6,3%
|2020
|6,2%
|2021
|6,1%
|2022
|5,7%
|2023
|5,0 %
|2024
|4,3%
|2025
|С января по февраль
|4,2%
|Март
|3,5%
|Апрель
|4,4%
|Май
|5,2%
|Июнь
|6,9%
|Июль
|3,5%
|Август
|3,4%
|Сентябрь
|4,4%
|Октябрь
|3,9%
|Ноябрь
|4,4%
|2025 Совокупный
|4,4%
"Растем в объемах, но не в деньгах"
Совокупный доход отрасли с января по ноябрь 2025 года превысил 10 триллионов юаней, что на 8,1% больше, чем в прошлом году. В то же время расходы выросли еще быстрее - на 9%, до 8,84 триллиона юаней. В результате прибыль отрасли составила 440,3 миллиарда юаней, показав формальный рост на 7,5%, но реальная эффективность бизнеса продолжает падать.
Аналитики описывают эту ситуацию как классический пример "роста масштаба под давлением прибыли". Автопроизводители выпускают и продают все больше машин, но зарабатывают на каждой из них все меньше.
Ценовые войны и давление затрат
Причин несколько. С одной стороны, на маржу давят расходы - колебания цен на сырье для аккумуляторов, подорожание труда и логистики. С другой - жесткая конкуренция, которая давно вышла за пределы сегмента электромобилей.
Ценовые войны между производителями новых энергетических авто постепенно перекинулись и на рынок бензиновых моделей. В результате более 70% автомобилей в Китае, по данным издания Autohome, продаются с убытками, а более половины дилеров работают "в минус".
Даже лидеры теряют прибыль
Давление хорошо видно и в финансовой отчетности крупных игроков. Так, у Great Wall Motor за первые три квартала 2025 года выручка выросла почти на 8%, но чистая прибыль упала почти на 17%. Компания прямо связывает это с ростом расходов на дилерскую сеть и агрессивной ценовой конкуренцией.
Также интересно доля Китая в мировом автопроизводстве достигла 35%
Ноябрь дал передышку, но не решил проблему
В ноябре ситуация выглядела немного лучше. Маржа прибыли отрасли выросла до 4,4% против 3,9% в октябре и 3,3% в ноябре прошлого года. Прибыль за месяц выросла сразу на 39% в годовом измерении. Однако эксперты считают это скорее временным эффектом, чем признаком стабильного восстановления.
Рекордное производство и доминирование электромобилей
С января по ноябрь 2025 года в Китае было произведено 31,09 миллиона автомобилей - на 11% больше, чем годом ранее. Из них 14,53 миллиона пришлось на новые энергетические транспортные средства, рост которых составил 27%, а уровень проникновения достиг 47%. Производство бензиновых авто осталось практически неизменным - 16,57 миллиона единиц.
Таким образом, китайский автопром сегодня демонстрирует парадоксальную картину: заводы, в том числе и новые площадки вроде фабрики Xiaomi Auto, работают на полную мощность, но финансовый результат для отрасли остается одним из худших за всю историю.