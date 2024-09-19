Китайцы выпустили кроссовер, очень похожий на Tesla Model Y, да еще и почти вдвое дешевле

В четверг 19 сентября NIO официально представила своего нового конкурента Tesla Model Y, Onvo L60. Новый электрический кроссовер NIO выходит на рынок по цене даже ниже, чем ожидалось, сообщает Electrek.

Это первый представитель нового массового бренда Onvo.

Также интересно электромобили Tesla теперь самостоятельно подъезжают к владельцу

Onvo L60 - это ответ NIO на самую продаваемую Model Y от Tesla. Новый электрический кроссовер NIO стоит от 149 900 юаней, или примерно 21 200 долларов США. Правда, эта цена действительна для модели с арендой батареи.

Вместе с аккумулятором NIO Onvo L60 стартует от 29 300 долларов США (206 900 юаней), что все еще дешевле, чем Model Y. Она имеет батарею на 60 кВт⋅ч с запасом хода CLTC до 555 км.

Большая модель аккумулятора (85 кВт⋅ч) доступна по цене от 33 400 долларов (235 900 юаней) и с заявленным запасом хода CLTC до 730 км.

Во время запуска NIO сообщила, что будет выпущена модель с запасом хода 1000 км и ожидаемой батареей емкостью 150 кВт⋅ч.

Для тех, кто выберет модель подписки на батарею, арендная плата составляет 85 долларов (599 юаней) за батарею на 60 кВт⋅ч и 125 долларов (899 юаней) за батарею на 85 кВт/ч в месяц.

Внутри Onvo L60 очень напоминает самую продаваемую модель Tesla – интерьер тоже минималистичный. Информационно-развлекательная система 17,3 дюйма является центральной частью дисплея, также есть 8-дюймовый экран для задних пассажиров.

Благодаря колесной базе 2950 мм Onvo L60 длиннее модели Y от Tesla (2890 мм), что означает немного больше пространства внутри.

Также интересно битые Tesla Cybertruck подешевели вдвое

При длине 4828 мм, ширине 1930 мм и высоте 1616 мм электрический внедорожник NIO будет прямо конкурировать с Model Y от Tesla (4750 x 1921 x 1624 мм). NIO утверждает, что Onvo L60 устанавливает "новый стандарт для семейных автомобилей".

Чтобы подтвердить это, NIO утверждает, что его электрический внедорожник потребляет лучше энергии, чем Model Y (12,1 кВт-ч/100 км против 12,5 кВт-ч/100 км).