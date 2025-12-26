Китайская Changan создала ДВС нового поколения, соответствующий нормам Евро 7

Как сообщает CarNewsChina, Harbin Dongan Auto Engine была основана еще в 1948 году как дочерняя компания государственной группы Changan. Сегодня предприятие является одним из ключевых поставщиков двигателей в Китае, сотрудничая с брендами Changan, BAW, JAC, а также с рядом стартапов в сфере электрифицированных авто. Именно двигатели Dongan ранее использовались, в частности, в Li Auto One EREV как удлинитель запаса хода, что дополнительно подчеркивает опыт компании в гибридных решениях.

Читайте также: В Украине стартовали официальные продажи нового бренда Changan

Компания официально подтвердила, что новый двигатель под индексом M15NTH успешно зажёгся 25 декабря в 8:57 утра в испытательной лаборатории Научно-исследовательского института систем трансмиссии Range Extender. После нажатия кнопки запуска мотор заработал стабильно и без замечаний. M15NTH уже соответствует требованиям China VII и Euro VII, что является серьезным достижением, учитывая жесткость будущих экологических норм.

Технологии, позволившие достичь Euro VII

Чтобы соответствовать новым стандартам, Dongan применила целый ряд современных инженерных решений. Среди ключевых технологий:

работа по циклу Миллера;

масляный насос с изменяемой степенью сжатия;

охлаждаемая система рециркуляции отработавших газов (EGR);

центрально расположенная система VVT;

впускной коллектор с предварительным каталитическим нейтрализатором;

зеркальные клапаны и встроенные гасители крутильных колебаний.

Двигатель оснащен непосредственным впрыском топлива, имеет повышенную степень сжатия и улучшенную тепловую эффективность, что особенно важно для гибридных силовых установок.

Стратегический проект и взгляд в будущее

В Dongan отмечают, что запуск M15NTH стал возможным благодаря слаженной работе поставщиков и команды, которая работала над проектом буквально круглосуточно. Для компании этот двигатель является знаковым - он фактически завершает 14-й пятилетний план развития и закладывает основу для гибридных автомобилей следующего поколения. Напомним, стандарт Euro VII официально вступит в силу с 1 июля 2027 года.

Также интересно: Евросоюз ввел новые экологические стандарты для авто Евро 7: что они предусматривают

Не только поршни: другие проекты Dongan

Кроме классических ДВС, компания активно экспериментирует с альтернативными концепциями. Ранее Dongan представила прототип R05E - первый в Китае роторный двигатель, созданный для маловысотных транспортных средств. Его номинальные характеристики - 6500 об/мин и 53 кВт (72 л.с.), что демонстрирует широту технических амбиций производителя.