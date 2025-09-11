Китайская Toyota Corolla теперь выглядит как Prius: фото

Как пишет Carscoops, Министерство промышленности и информационных технологий страны показало на фото обновленный седан Corolla, имеющий переднюю часть с С-образными фарами, соединенными тонкой подсвеченной полосой. Их дополняет новый бампер с меньшим воздухозаборником и более обтекаемым дизайном.

Профиль и задняя часть, похоже, остались абсолютно неизменными, но модель получила новые колесные диски. Линейка силовых агрегатов будет включать бензиновый и гибридный варианты. Последний имеет 1,8-литровый двигатель мощностью 98 л.с. и гибридную систему с литий-никель-кобальт-марганцево-оксидным аккумулятором. Она обеспечивает низкий расход топлива на уровне 4,1/100 км в смешанном цикле.

Также будет доступен обычный бензиновый 2,0-литровый двигатель на 171 лошадиную силу. С этим мотором Corolla будет иметь максимальную скорость на уровне 180 км/ч, но и более низкий показатель топливной экономичности. Официальная премьера обновленной Toyota Corolla в Китае состоится уже вскоре. Пока неизвестно, получит ли подобные обновления глобальная модель.