Китайские автомобили становятся все больше похожи между собой

Как пишет CarNewsChina, отдельного внимания заслуживает программная часть. В 2025 году система Huawei Qiankun ADS - усовершенствованный комплекс помощи водителю - фактически стала отраслевым стандартом. Ее интегрируют не только китайские стартапы, но и модели совместных предприятий, в частности Audi A5L и Q5L, что еще больше стирает различия между брендами.

Критика изнутри индустрии

Чэнь Чжэн, вице-президент и глобальный руководитель дизайна Geely, публично раскритиковал отрасль за слепое следование трендам. По его словам, популярные дизайнерские решения часто копируют без разбора, из-за чего потребителям становится все сложнее отличить один бренд от другого только по внешнему виду.

Подобное мнение высказал и Лу Фан, председатель правления бренда Voyah. Он отметил, что внешне такая ситуация выглядит как жесткая конкуренция, но на самом деле она демонстрирует дефицит настоящих инноваций. Иронично, что материнская компания Voyah - Dongfeng - сама оказалась в центре скандалов, связанных с плагиатом. После анонса Dongfeng Forthing Xinghai S7 дизайн-директор IM Motors открыто поставил под сомнение оригинальность модели, сравнив ее с IM L7.

Почему копирование стало нормой

Причины такой ситуации частично лежат на поверхности. Разработка нового автомобиля - это чрезвычайно дорогой и сложный процесс, включающий управление цепочками поставок тысяч компонентов и строгое соблюдение требований безопасности. В результате многие производители NEV используют почти идентичные списки комплектующих. Эксперты отрасли отмечают, что многие современные авто выглядят технологически насыщенными, но по сути являются “одинаковыми автомобилями в разных кузовах”, построенными на одной и той же базовой архитектуре.

Псевдоинновации вместо реального прорыва

Лу Фан считает, что многие компании ориентируются на краткосрочную прибыль, отдавая предпочтение копированию вместо инноваций, основанных на реальных потребностях пользователей. Такая стратегия ведет к низкоуровневой конкуренции, где автомобили соревнуются преимущественно ценой и количеством функций. В итоге рынок переполняется “псевдоинновациями”, которые не создают новой ценности для потребителей.

Проблемы с авторским правом

Ситуацию усугубляет и слабая защита интеллектуальной собственности. По данным китайского издания Sohu, доказать нарушение авторских прав в сфере автомобильного дизайна чрезвычайно сложно. Оценка сходства часто является субъективной, а большинство судебных дел завершаются мировыми соглашениями или вообще закрываются. Это лишь поощряет некоторых автопроизводителей действовать еще смелее, не боясь последствий.