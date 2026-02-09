Китайские Chery и Li выпускают авто с тормозами без физической связи с колесами

Как сообщает китайская компания Chery, ее премиальный бренд Exeed выводит на рынок первый в мире серийный автомобиль с полностью электромеханической тормозной системой.

Дебют новой технологии Electronic Mechanical Braking состоится на кроссовере Exeed EX7, старт продаж которого запланирован на первый квартал этого года, сообщает CarNewsChina.

Кстати Mercedes-Benz может отказаться от задних тормозов в электромобилях

Тормоза без жидкости и трубок

О запуске технологии официально объявил исполнительный вице-президент Chery Ли Сюеюн. По его словам, разработка EMB длилась три года и стала одним из самых сложных инженерных проектов компании. Основные вызовы - реакция на нажатие педали в пределах миллисекунд, сверхточная дозировка усилия и безотказная работа в экстремальных условиях.

Главное отличие EMB - полный отказ от гидравлических магистралей. Вместо давления жидкости используется электрический сигнал, который напрямую управляет тормозными механизмами на каждом колесе. Это позволяет быстрее реагировать на команды водителя и потенциально сокращает тормозной путь.

"Умные нервы" шасси

Электромеханические тормоза интегрированы с обновленной платформой Flying Fish Chassis 3.0. В Chery описывают это как появление "интеллектуальных нервов" автомобиля. Фактически тормозная система становится частью единой электронной архитектуры вместе с подвеской, стабилизацией и ассистентами водителя. Это открывает новые возможности для управляемости и активной безопасности, особенно в сложных дорожных условиях.

Что известно о Exeed EX7

Модель ранее была известна под названием Exlantix ET7, но в январе бренд провел ребрендинг, переименовав ее в EX7. Кроссовер уже появился в сертификационных документах китайского регулятора MIIT.

Версия с расширенным запасом хода получит батареи емкостью около 40 кВт-ч, которые обеспечат до 203 км чисто электрического пробега. Полностью электрический EX7 будет иметь аккумулятор почти на 98 кВт-ч и сможет проезжать до 726 км без подзарядки - по китайскому циклу.

Кстати премиальные Exeed отказывают на морозе

Кто еще претендует на "первенство"

Интересно, что еще один китайский производитель - Li Auto - также заявляет о внедрении чистой EMB-системы на будущем кроссовере L9 Livis. Однако этот автомобиль появился в каталоге MIIT лишь недавно, тогда как Exeed EX7 был задекларирован несколькими месяцами ранее. Именно поэтому в Chery подчеркивают: речь идет о первом серийном автомобиле, а не концепте или предпроизводственной партии.

Почему это важно

Electronic Mechanical Braking считают одним из финальных этапов эволюции тормозных систем. Для электромобилей и будущих беспилотных авто такая архитектура логична - она проще, быстрее и лучше интегрируется с электроникой. Если EMB докажет свою надежность в массовом производстве, гидравлические тормоза могут постепенно стать рудиментом, как это уже произошло со многими механическими системами в современных авто.