Китайские чиновники хотят замедлить ускорение мощных электромобилей до 5 секунд до "сотни"

Как сообщает Carscoops, Новый проект в Китае под названием “Технические спецификации для механических транспортных средств, эксплуатируемых на дорогах” заменит действующий стандарт GB 7258-2017. В нем впервые появляется норма, что заставит все пассажирские транспортные средства - независимо от типа двигателя - запускаться в так называемом “режиме ограниченной производительности”.

После каждого включения авто будет работать в экономичном или безопасном режиме, который искусственно будет уменьшать мощность. Чтобы получить полную динамику, водителю придется активировать спортивный или мощный режим вручную каждый раз после запуска.

Подобный принцип уже используется в Европе для систем контроля скорости, которые требуют ручного отключения. Больше всего от этого решения пострадают электромобили, которые сегодня демонстрируют разгон менее двух секунд. Например:

Xiaomi SU7 Ultra - 1,98 секунды до 100 км/ч;

Zeekr 001 FR - 2,02 с;

Tesla Model S Plaid - 2,1 с;

BYD Yangwang U9 - 2,36 с.

Такие автомобили становятся все более популярными в Китае, где электрификация транспортного сектора продвигается рекордными темпами. Именно поэтому правительство стремится установить рамки, которые уменьшат риски на дорогах. Кроме ограничения ускорения, в новом документе появилось еще одно нововведение: все пассажирские автомобили длиной более шести метров должны быть оснащены системой сигнализации превышения скорости.

Она должна подавать звуковые или визуальные предупреждения при превышении максимально допустимых 100 км/ч. Под новое правило могут попасть даже отдельные роскошные седаны, в частности Rolls-Royce Phantom VII Extended Wheelbase, который превышает 6 метров в длину.