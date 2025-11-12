Китайские чиновники хотят замедлить ускорение мощных электромобилей до 5 секунд до "сотни"

ФОТО: Zeekr |
Zeekr 001 FR
Как сообщает Carscoops, Новый проект в Китае под названием “Технические спецификации для механических транспортных средств, эксплуатируемых на дорогах” заменит действующий стандарт GB 7258-2017. В нем впервые появляется норма, что заставит все пассажирские транспортные средства - независимо от типа двигателя - запускаться в так называемом “режиме ограниченной производительности”.
Полезно: Почему зимой лучше ездить на кроссовере
После каждого включения авто будет работать в экономичном или безопасном режиме, который искусственно будет уменьшать мощность. Чтобы получить полную динамику, водителю придется активировать спортивный или мощный режим вручную каждый раз после запуска.
Подобный принцип уже используется в Европе для систем контроля скорости, которые требуют ручного отключения. Больше всего от этого решения пострадают электромобили, которые сегодня демонстрируют разгон менее двух секунд. Например:
- Xiaomi SU7 Ultra - 1,98 секунды до 100 км/ч;
- Zeekr 001 FR - 2,02 с;
- Tesla Model S Plaid - 2,1 с;
- BYD Yangwang U9 - 2,36 с.
Такие автомобили становятся все более популярными в Китае, где электрификация транспортного сектора продвигается рекордными темпами. Именно поэтому правительство стремится установить рамки, которые уменьшат риски на дорогах. Кроме ограничения ускорения, в новом документе появилось еще одно нововведение: все пассажирские автомобили длиной более шести метров должны быть оснащены системой сигнализации превышения скорости.
Также интересно: Китайский AUDI E5 Sportback получил версию RS: фото
Она должна подавать звуковые или визуальные предупреждения при превышении максимально допустимых 100 км/ч. Под новое правило могут попасть даже отдельные роскошные седаны, в частности Rolls-Royce Phantom VII Extended Wheelbase, который превышает 6 метров в длину.