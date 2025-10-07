Китайские электроавтомобили доминируют на украинском рынке: статистика сентября

Украинский автопарк с начала 2025 года пополнили 11 239 новых легковых электромобилей. В сентябре первые номерные знаки и техпаспорта получили 2088 новых легковушек группы BEV, что стало новым рекордом для нашего рынка, пишет Институт исследований авторынка.

Лидеры по маркам

Среди брендов лидирует BYD, который перед повышением налогов сотнями завозят “серые дилеры”. На второй позиции закрепился Volkswagen, третье место занимает Zeekr (премиальный бренд Geely), что уже уверенно конкурирует с традиционными производителями благодаря своим высокотехнологичным моделям.

Особое внимание привлекает высокая активность Honda, где 100% автомобилей прибыли из Китая - 163 были изделиями СП GAC-Honda, 16 – Dongfeng Honda. Также стоит отметить успешное закрепление в Топ-10 нового игрока - Denza (премиальный бренд BYD), что дополнительно иллюстрирует усиление позиций китайского гиганта в премиум-сегменте.

Среди европейских премиальных марок, лучший результат демонстрирует Audi. Однако - и здесь не без "но" - 93% автомобилей прибыли из Китая, их изготовили на СП FAV-VW/Audi и SAIC-VW/Audi, и только 7 машин имели европейское производство. Было бы напрасно надеяться, что и электрические Mercedes-Benz теперь "чисто немецкие", потому что статистика говорит, что 16 машин были изделиями китайского Beijing-Benz, и только 3 прибыли из европейских заводов. Немного другая пропорция у BMW: здесь почти 50/50: 27 авто из Китая, с паспортом от BMW Brilliance Automotive, 26 машин из Германии.

О марке VD - это серия специализированных легковых авто, купленных двумя партиями, с VIN-кодами, которые закреплены за украинским автосборочным предприятием.

Наиболее заметным дебютом стало появление в рейтинге Xiaomi. Выход этого технологического гиганта на авторынок является четким сигналом смены эпох: конкуренция смещается в плоскость цифровых экосистем.

Топ-10 марок новых электромобилей, 09-2025

И здесь целесообразно вспомнить о Tesla, именно потому, что самая популярная марка вторичного рынка не попала в списки новых. Несмотря на очевидный, статистически подтвержденный потенциал украинского авторынка, у нас до сих пор отсутствует официальное представительство этого американского производителя. Хотя, этот момент отнюдь не мешает BYD.

Топ-10 моделей новых электромобилей, 09-2025

Лидеры рынка

Анализ сентябрьской статистики на уровне моделей демонстрирует беспрецедентную концентрацию спроса на кроссоверах, преимущественно китайского производства, а также подтверждает значительное влияние серого импорта.

Лидерство захватил Volkswagen ID. Unyx. Этот результат показателен: модель, официально предназначенная исключительно для китайского рынка, возглавила украинский рейтинг. Это прямое доказательство того, что эффективность параллельного импорта и ценовая привлекательность китайских версий VW являются ключевыми факторами роста.

Настоящим "львиным прайдом" в рейтинге выступил BYD, представленный сразу пятью моделями, что свидетельствует о гибкости и огромной номенклатуре предложения концерна. Его бестселлер BYD Song Plus занял второе место, а присутствие модели BYD Leopard 3 от суббренда Fangchengbao (FCB) подчеркивает активное освоение премиальных сегментов. BYD Sea Lion 07 и Sea Lion 05 агрессивно осваивают сегмент D-SUV, тогда как BYD Yuan UP обеспечивает охват компактного класса.

Конкуренцию лидерам составляют еще два мощных китайских бренда. Zeekr присутствует в Топ-10 дважды, моделями 7Х и 001, доказывая, что бренд уверенно удерживает нишу высокотехнологичных и мощных EV. Honda e:NS1, как и другие модели Honda, происходит из китайских заводов и демонстрирует значительный спрос на автомобили, импортируемые независимыми дилерами.

Хотя модель Audi Q4 e-tron традиционно ассоциируется с европейским премиумом, ее присутствие в Топ-10 полностью удовлетворяется на 100% импортом его китайских версий. Это свидетельствует, что даже в самом высоком ценовом сегменте рынок новых электромобилей формируется из-за ценовой привлекательности азиатских поставок.

Лидерство BYD по объемам является неоспоримым, однако стоит подчеркнуть важный фактор свободного рынка: весь этот мощный импорт осуществляется неофициальными (серыми) каналами. BYD пока не имеет официального представительства, которое занималось бы дистрибуцией современных электромобилей в Украине, что позволяет независимым импортерам обеспечивать максимально конкурентные цены. Этот факт - яркая иллюстрация того, как право выбора покупателя игнорирует традиционные дистрибуционные барьеры.

Впрочем, этот свободный поток может столкнуться с новыми вызовами: Китай, стремясь регулировать экспорт, постепенно вводит специальные сертификационные и логистические ограничения на вывод автомобилей с внутреннего рынка. Эти меры могут в будущем усложнить работу параллельного импорта и повлиять на ценообразование.

Итоги

Подытоживая обзор рынка новых электромобилей по результатам сентября, получаем то, что 95% новых легковушек группы BEV поступают на наш рынок с производственных мощностей Китая. Этот показатель включает как собственные китайские бренды, так и модели, производящихся на совместных китайско-европейских предприятиях (Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, BMW и т.д.), которые импортируются по неофициальным каналам. Доля автомобилей, произведенных в Европе, составляет лишь 3,5%. Это окончательно подтверждает: рынок новых электромобилей в Украине сейчас является полностью азиатским по происхождению.