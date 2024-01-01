Китайские электромобили сгорели на корабле-автовозе прямо посреди океана

Автовоз Morning Midas отправился из Яньтая, Китай, 26 мая в пункт назначения Ласаро-Карденас, Мексика. Переход должен был продлиться до 15 июня, где уже под это судно был зарезервирован причал и портовые мощности, пишет СgCaptain Daily.

Однако через восемь дней после начала 19-дневного рейса, на одной из палуб были замечены клубы дыма. Британский судовладелец Zodiac Maritime впоследствии подтвердил, что пожар возник в той части судна, где перевозились электромобили.

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Справиться с огнем команде не удалось. Все это произошло примерно в 300 милях от побережья Аляски в открытом океане.

"Экипаж немедленно начал экстренные процедуры борьбы с огнем, используя бортовые системы пожаротушения. Однако, несмотря на усилия, ситуацию не удалось взять под контроль", – сказали в Zodiac Maritime.

Вообще в тех действиях не могло быть положительного результата: эксперты признают, что никто не знает, как тушить пожары электромобилей на кораблях. Использование старых методик не срабатывают. Окончательная методика по этому поводу не разработана, но уже известно: если не тушить – сгорит, если тушить – также сгорит.

Место пребывания Morning Midas в океане и показ маршрута контейнеровозов, изменивших курс для спасения экипажа автовоза. Иллюстрация Shipatlas.com

Все 22 члена экипажа покинули судно и пересели в спасательные шлюпки. Несколько контейнеровозов, в частности Manukai и Cosco Hellas, изменили курс и сразу пошли на помощь.

О состоянии тысяч автомобилей, которые находились в огне на борту, ничего неизвестно. В сети видео и фото горящего автовоза Morning Midas отсутствуют. Нашлось лишь видео ранней поры задолго до нынешнего инцидента (см. видео внизу)

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Напомним, это далеко не первый случай с пожарами океанских автовозов. Еще не стерлись из памяти события, когда в Атлантике вспыхнул корабль, загруженный 4000 автомобилями, включая Porsche, Bentley и Lamborghini. Были предприняты попытки отбуксировать Felicity Ace в безопасное место, но после двухнедельного горения корабль перевернулся и затонул неподалеку Азорских островов.

Тогда VW Group заявила, что страховая компания возместила ущерб в размере 155 миллионов долларов. Lamborghini даже возобновила производство снятого с производства Aventador, чтобы заменить автомобиль клиента, потерянный в аварии. Однако неприятный привкус остался.

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Некоторые судоходные компании, такие как норвежская Havila Kystruten, теперь отказываются перевозить электромобили, оценивая фактор риска слишком высоко. Но учитывая то, что электромобили в конечном итоге захватят автомобильный рынок, этим транспортным средствам придется каким-то образом доставлять из одного конца света.