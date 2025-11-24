Китайский автопроизводитель GAC начинает выпуск электромобилей в Австрии

Китайская госкомпания GAC Group сделала то, что еще несколько лет назад казалось маловероятным: начала серийный выпуск электромобилей непосредственно в Европейском Союзе. И сделала это не где-нибудь, а на легендарном австрийском заводе Magna в Граце - том самом, где собирают Mercedes G-Class и ранее собирали Jaguar I-Pace и Fisker Ocean, сообщает InsideEVs.

Почему GAC зашел на европейское производство?

Все просто: ЕС ввел высокие пошлины на электромобили китайского производства, и компании начали искать обходные пути. Первой была Xpeng, которая в 2025 году начала производство в Magna, а теперь ее пример повторяет GAC.

Для Magna это - идеальная ситуация. После того как производство Jaguar I-Pace и Fisker Ocean остановили, завод в Граце нуждался в новых проектах, чтобы не стоять без работы.

Первая модель GAC, собрана в ЕС

На конвейер стала модель GAC Aion V - пятидверный электрический кроссовер, уже успевший получить пять звезд от Euro NCAP. Причем некоторые известные европейские бренды этого результата не достигли.

В техническом плане машина не революционная, но предлагает сбалансированный пакет:

передний электропривод с мощностью 201 л.с.;

батарея LFP на 75,2 кВт-ч;

запас хода 316 миль по WLTP (≈ 508 км), что соответствует ~271 мили в пересчете на цикл EPA;

зарядка: до 180 кВт DC и 11 кВт AC.

GAC Aion V

Там, где многие другие экономят, GAC Aion V предлагает щедрую комплектацию:

панорамная крыша,

подогрев и вентиляция передних сидений,

подогрев задних сидений,

подогрев руля,

6-позиционная электрорегулировка кресла водителя,

двухзонный климат с тепловым насосом,

автоматический дальний свет,

Apple CarPlay,

два экрана в салоне.

И все это за $41 500 (€35 990) в Германии - с НДС.

Для сравнения: Tesla Model Y Standard стоит €39 990 и имеет меньшее оснащение. Так, Model Y больше и тоже производится в ЕС (на Gigafactory Berlin), но ценовая разница между ними остается.

Китайские бренды в Европе: кто еще?

GAC - не первый и точно не последний китайский производитель, который заходит в Европу через локальное производство:

Xpeng уже собирает две модели на Magna; Leapmotor (вместе со Stellantis) готовят производство кроссовера в Испании; BYD запускает собственный завод в Венгрии до конца 2025 года.

Европейский рынок становится полем для новой волны конкуренции - китайские бренды устанавливают низкую планку цен и высокий уровень оснащения, к которым западным производителям придется адаптироваться.