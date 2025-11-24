Китайский автопроизводитель GAC начинает выпуск электромобилей в Австрии

ФОТО: GAC|
GAC начал производство электромобилей в ЕС
Китайская госкомпания GAC Group сделала то, что еще несколько лет назад казалось маловероятным: начала серийный выпуск электромобилей непосредственно в Европейском Союзе. И сделала это не где-нибудь, а на легендарном австрийском заводе Magna в Граце - том самом, где собирают Mercedes G-Class и ранее собирали Jaguar I-Pace и Fisker Ocean, сообщает InsideEVs.
Кстати в каких странах Европы покупают меньше и больше всего электромобилей
Почему GAC зашел на европейское производство?
Все просто: ЕС ввел высокие пошлины на электромобили китайского производства, и компании начали искать обходные пути. Первой была Xpeng, которая в 2025 году начала производство в Magna, а теперь ее пример повторяет GAC.
Для Magna это - идеальная ситуация. После того как производство Jaguar I-Pace и Fisker Ocean остановили, завод в Граце нуждался в новых проектах, чтобы не стоять без работы.
Первая модель GAC, собрана в ЕС
На конвейер стала модель GAC Aion V - пятидверный электрический кроссовер, уже успевший получить пять звезд от Euro NCAP. Причем некоторые известные европейские бренды этого результата не достигли.
В техническом плане машина не революционная, но предлагает сбалансированный пакет:
- передний электропривод с мощностью 201 л.с.;
- батарея LFP на 75,2 кВт-ч;
- запас хода 316 миль по WLTP (≈ 508 км), что соответствует ~271 мили в пересчете на цикл EPA;
- зарядка: до 180 кВт DC и 11 кВт AC.
GAC Aion V
Там, где многие другие экономят, GAC Aion V предлагает щедрую комплектацию:
- панорамная крыша,
- подогрев и вентиляция передних сидений,
- подогрев задних сидений,
- подогрев руля,
- 6-позиционная электрорегулировка кресла водителя,
- двухзонный климат с тепловым насосом,
- автоматический дальний свет,
- Apple CarPlay,
- два экрана в салоне.
И все это за $41 500 (€35 990) в Германии - с НДС.
Для сравнения: Tesla Model Y Standard стоит €39 990 и имеет меньшее оснащение. Так, Model Y больше и тоже производится в ЕС (на Gigafactory Berlin), но ценовая разница между ними остается.
Также интересно Ford перестал выпускать Focus
Китайские бренды в Европе: кто еще?
GAC - не первый и точно не последний китайский производитель, который заходит в Европу через локальное производство:
Xpeng уже собирает две модели на Magna; Leapmotor (вместе со Stellantis) готовят производство кроссовера в Испании; BYD запускает собственный завод в Венгрии до конца 2025 года.
Европейский рынок становится полем для новой волны конкуренции - китайские бренды устанавливают низкую планку цен и высокий уровень оснащения, к которым западным производителям придется адаптироваться.