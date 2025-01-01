Китайский брат-близнец Toyota Corolla Cross получил оригинальную внешность

Это связано с тем, что законодательство Китая заставляет иностранных автопроизводителей продавать местные варианты моделей через отдельные совместные предприятия. Toyota Frontlander от GAC, по сути, является обычным Corolla Cross с иной внешностью. Как отмечает Carscoops, оба кроссовера вскоре получат обновления.

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Их изображения появились в сети благодаря заявкам, поданным в Министерство промышленности и информационных технологий Китая. В то время как Corolla Cross от FAW унаследовал дизайн глобальной модели, Frontlander от GAC имеет свою идентичность в передней части. Автомобиль имеет острый нос, похожий на вариант GR Sport, что является вершиной линейки в Европе и Японии, но нижняя часть бампера заменяет массивную решетку радиатора на закрытую панель.

Светодиодная оптика выглядит идентично той, что установлена в топовых версиях Corolla Cross на других рынках. Остальная часть кузова, похоже, идентична предыдущему Frontlander. Фотографий салона нет, но можно предположить, что дизайн интерьера вместе с цифровыми опциями претерпит кардинальные изменения. Как и предшественник, компактная модель будет доступна с бензиновым и самозарядным гибридным вариантами силовых агрегатов.

Неэлектрифицированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель выдает 171 л.с. и работает в паре с вариатором. Гибрид сочетает 2,0-литровый бензиновый двигатель на 156 л.с. с электродвигателем мощностью 111 л.с. и тройным литий-ионным аккумулятором, подключаемый к передним колесам через E-CVT. Toyota еще не объявила дату выпуска, но ожидается, что обновленный Frontlander вскоре появится в автосалонах.

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Текущие модели уже продаются со скидкой: цена на бензиновую версию начинается от ¥89 800 ($12 500), а на гибридную - от ¥111 800 ($15 600). Toyota Corolla Cross является бестселлером японского бренда. В 2024 году она заняла третье место в мире по продажам по количеству проданных единиц – 859 000, что на 18% больше, чем в 2023 году.