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Китайский бренд уже занимает вторую строчку в продажах новых авто в Украине

Рейтинг продаж в июле оказался очень динамичным для китайских бредней. Именно они показали наибольший прирост в продажах новых авто.
BYD уже занимает вторую строчку в рейтинге новых авто в Украине - Auto24
Евгений Гудущан
logo1 августа, 12:50
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В прошлом месяце украинцы приобрели более 6,4 тыс. новых легковых авто, сообщает Укравтопром. Это на 1% больше, чем в июле 2024г.

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Относительно июня 2025г. спрос на новые авто вырос на 7%. Первенство на рынке удерживает Toyota. Однако к ней очень стремительно приближается BYD, которая год назад была на девятой строчке рейтинга.

В ТОП-10 июля попали:

  1. Toyota - 820 ед. (-20% к июлю 2024г.);
  2. BYD - 744 ед. (+241%);
  3. Renault - 654 ед. (+11%);
  4. Skoda - 559 ед. (+48%);
  5. Volkswagen - 491 ед. (+47%);
  6. Honda - 319 ед. (+9%);
  7. Hyundai - 298 ед. (+32%);
  8. BMW - 263 ед. (-58%);
  9. Audi - 253 ед. (+20%);
  10. Zeekr - 191 ед. (+125%).

Всего с начала года в стране было зарегистрировано около 39,3 тыс. новых легковушек, что лишь на 0,1% больше чем в прошлом году.

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