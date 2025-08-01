Китайский бренд уже занимает вторую строчку в продажах новых авто в Украине

Посилання скопійовано!
В прошлом месяце украинцы приобрели более 6,4 тыс. новых легковых авто, сообщает Укравтопром. Это на 1% больше, чем в июле 2024г.
Читайте также: Продажи электромобилей в Украине выросли на 30%
Относительно июня 2025г. спрос на новые авто вырос на 7%. Первенство на рынке удерживает Toyota. Однако к ней очень стремительно приближается BYD, которая год назад была на девятой строчке рейтинга.
В ТОП-10 июля попали:
- Toyota - 820 ед. (-20% к июлю 2024г.);
- BYD - 744 ед. (+241%);
- Renault - 654 ед. (+11%);
- Skoda - 559 ед. (+48%);
- Volkswagen - 491 ед. (+47%);
- Honda - 319 ед. (+9%);
- Hyundai - 298 ед. (+32%);
- BMW - 263 ед. (-58%);
- Audi - 253 ед. (+20%);
- Zeekr - 191 ед. (+125%).
Всего с начала года в стране было зарегистрировано около 39,3 тыс. новых легковушек, что лишь на 0,1% больше чем в прошлом году.