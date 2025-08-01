Китайский бренд уже занимает вторую строчку в продажах новых авто в Украине

В прошлом месяце украинцы приобрели более 6,4 тыс. новых легковых авто, сообщает Укравтопром. Это на 1% больше, чем в июле 2024г.

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Относительно июня 2025г. спрос на новые авто вырос на 7%. Первенство на рынке удерживает Toyota. Однако к ней очень стремительно приближается BYD, которая год назад была на девятой строчке рейтинга.

В ТОП-10 июля попали:

Toyota - 820 ед. (-20% к июлю 2024г.); BYD - 744 ед. (+241%); Renault - 654 ед. (+11%); Skoda - 559 ед. (+48%); Volkswagen - 491 ед. (+47%); Honda - 319 ед. (+9%); Hyundai - 298 ед. (+32%); BMW - 263 ед. (-58%); Audi - 253 ед. (+20%); Zeekr - 191 ед. (+125%).

Всего с начала года в стране было зарегистрировано около 39,3 тыс. новых легковушек, что лишь на 0,1% больше чем в прошлом году.