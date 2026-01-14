Китайский "двойник" Taycan выходит на сцену и будет стоить в несколько раз дешевле

Силуэт Z7 практически безошибочно повторяет Porsche Taycan. Плавная линия крыши, скульптурные задние крылья, скрытые дверные ручки и характерная форма окон создают ощущение дежавю.

Даже пропорции дверей и задней части выглядят так, будто их снимали с немецкого электроспорткара, пишет Carscoops. Впрочем, формально копией “один в один” Z7 не является. Спереди модель получила другой дизайн фар, а над лобовым стеклом появился заметный блок LiDAR.

Не только седан - готовят и универсал

Отдельный интерес вызывает еще один факт: в Китае уже заметили закамуфлированный универсал Z7. По пропорциям и форме крыши он почти прямо отсылает к Porsche Taycan Sport Turismo. Пока опубликовано лишь одно фото прототипа, но его достаточно, чтобы понять, что SAIC не ограничивается одним кузовом и планирует более широкую линейку.

Альянс Huawei и автопроизводителей

Проект Z7 разрабатывается в рамках HIMA (Harmony Intelligence Mobility Alliance) - инициативы, которую возглавляет Huawei вместе с рядом китайских автопроизводителей. В альянс также входят SAIC, Chery, BAIC, JAC и Seres, а автомобили продаются под разными брендами - Aito, Luxeed, Stelato, Maextro и другими. В данном случае именно SAIC выступает “лицом” модели, а Z7 позиционируют как электромобиль для младшей аудитории, которая хочет премиальный вид без премиального ценника.

Цена - главный аргумент против Porsche

По данным китайских СМИ, стоимость Z7 будет стартовать ниже 200 000 юаней, что эквивалентно примерно 28 000 долларов США. Для сравнения, Porsche Taycan в Китае стоит от 918 000 юаней (более $130 000). Даже Xiaomi SU7, который уже называли “китайским Taycan”, стоит больше - около 215 900 юаней.

Характеристики - пока что интрига

Технические детали Z7 официально не раскрыты. Неизвестно, будет ли делать ставка модель на динамику, или скорее на комфорт и цифровые возможности. Не исключено, что по мощности и разгону Z7 будет ориентироваться на Xiaomi SU7, но с более агрессивным дизайном. Однако, одно можно сказать наверняка - даже без точных характеристик Z7 уже привлекает внимание. И похоже, что на китайском рынке он имеет все шансы стать хитом.