Китайский "двойник" Taycan выходит на сцену и будет стоить в несколько раз дешевле

В Китае готовятся к дебюту электроседана, который почти невозможно не сравнивать с Porsche Taycan. Новая модель Z7, созданная в рамках альянса HIMA и будет продаваться под брендом SAIC (Shangjie), уже проходит дорожные испытания. Нравится это Porsche или нет, но рынок получит еще одного очень узнаваемого "клона" по цене массового авто.
Китайский "клон" Porsche Taycan за $28 000 уже на тестах: фото - Auto24

ФОТО: Carscoops|

SAIC Z7

Данила Северенчук
logo14 января, 12:10
logo0 мин

Силуэт Z7 практически безошибочно повторяет Porsche Taycan. Плавная линия крыши, скульптурные задние крылья, скрытые дверные ручки и характерная форма окон создают ощущение дежавю.

Читайте также: ЕС может отменить пошлины для китайских электромобилей, но готовит для них другую "бомбу"

Даже пропорции дверей и задней части выглядят так, будто их снимали с немецкого электроспорткара, пишет Carscoops. Впрочем, формально копией “один в один” Z7 не является. Спереди модель получила другой дизайн фар, а над лобовым стеклом появился заметный блок LiDAR.

Не только седан - готовят и универсал

Отдельный интерес вызывает еще один факт: в Китае уже заметили закамуфлированный универсал Z7. По пропорциям и форме крыши он почти прямо отсылает к Porsche Taycan Sport Turismo. Пока опубликовано лишь одно фото прототипа, но его достаточно, чтобы понять, что SAIC не ограничивается одним кузовом и планирует более широкую линейку.

Альянс Huawei и автопроизводителей

Проект Z7 разрабатывается в рамках HIMA (Harmony Intelligence Mobility Alliance) - инициативы, которую возглавляет Huawei вместе с рядом китайских автопроизводителей. В альянс также входят SAIC, Chery, BAIC, JAC и Seres, а автомобили продаются под разными брендами - Aito, Luxeed, Stelato, Maextro и другими. В данном случае именно SAIC выступает “лицом” модели, а Z7 позиционируют как электромобиль для младшей аудитории, которая хочет премиальный вид без премиального ценника.

Цена - главный аргумент против Porsche

По данным китайских СМИ, стоимость Z7 будет стартовать ниже 200 000 юаней, что эквивалентно примерно 28 000 долларов США. Для сравнения, Porsche Taycan в Китае стоит от 918 000 юаней (более $130 000). Даже Xiaomi SU7, который уже называли “китайским Taycan”, стоит больше - около 215 900 юаней.

Также интересно: GM-SAIC готовит конкурента для BYD и Tesla стоимостью менее 10 тысяч долларов

Характеристики - пока что интрига

Технические детали Z7 официально не раскрыты. Неизвестно, будет ли делать ставка модель на динамику, или скорее на комфорт и цифровые возможности. Не исключено, что по мощности и разгону Z7 будет ориентироваться на Xiaomi SU7, но с более агрессивным дизайном. Однако, одно можно сказать наверняка - даже без точных характеристик Z7 уже привлекает внимание. И похоже, что на китайском рынке он имеет все шансы стать хитом.

