Китайский MG 3 провалил краш-тест Euro NCAP

У пресс-релизе Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP) отмечается, что хэтчбек MG 3 китайского производства имеет серьезный дефект фиксаторов сиденья. Неисправность обнаружили во время лобового краш-теста со смещением. По данным Euro NCAP, это был первый случай такой неисправности с начала их программы тестирования в 1997 году.

Несмотря на общую прочность кузова, необычное движение сиденья увеличило риск травм, что привело к “плохому” рейтингу защиты ног водителя. Неисправность также означала, что Euro NCAP не смогла должным образом провести испытания для различных типов пассажиров.

Кроме этого, голова тестового манекена пробила подушку безопасности и столкнулась с рулем, что также уменьшило рейтинг защиты головы. Эксперты отметили, что это прекрасная иллюстрация того, как небольшие отказы компонентов могут быстро увеличить риск травмирования.

Сначала компания MG считала, что причиной плохого результата является неправильное фиксирование сиденья перед испытанием. Однако, Euro NCAP подтвердила, что компонент был тщательно проверен перед краш-тестом. В результате автопроизводитель, принадлежащий SAIC, согласился внедрить переработанную защелку на серийных моделях MG 3, начиная с августа 2025 года, и пообещал заменить подушку безопасности водителя с октября.

После этого эксперты снова проверят автомобиль. Хотя неисправность была значительной, действующая система оценивания Euro NCAP не предусматривает штрафа, связанного с поломкой отдельных компонентов. Таким образом, MG 3 сохранил четырехзвездочный рейтинг, что ставит его почти на первое место в своем классе. Автомобиль получил 74% баллов за защиту взрослых пассажиров, 74% за защиту детей, 81% за защиту уязвимых участников дорожного движения и 69% за систему помощи водителю.