Китайский VW Passat стал лучше европейского, поскольку получит плагин-гибридную версию

Как сообщает CarNewsChina, Passat ePro легко узнать по новым светодиодным фарам Tech Smart Eye, сквозной световой полосой и подсвеченным логотипом Volkswagen спереди. Боковой профиль подчеркивает длинную колесную базу, что визуально добавляет солидности. Задняя часть оформлена горизонтальными линиями с полноразмерными LED-фонарями, которые заходят на крылья, и красным подсвеченным логотипом в центре.

Габариты бизнес-класса

Passat ePro четко позиционируется как большой седан среднего класса. Его длина составляет 5017 мм, ширина - 1850 мм, высота - 1489 мм, а колесная база равна 2871 мм. Для покупателей предусмотрен выбор между 17- и 18-дюймовыми колесами, что позволяет балансировать между комфортом и внешним видом.

Цифровой салон нового поколения

Интерьер выполнен в горизонтальном стиле с многослойной отделкой, которая создает ощущение премиальности. Центральное место занимает 12,9-дюймовый сенсорный дисплей, рядом с которым расположена 10,3-дюймовая цифровая панель приборов. Отдельной особенностью является экран развлечений для переднего пассажира, что соответствует современным трендам китайского рынка.

Гибридная установка и рекордный запас хода

Технически Passat ePro делает серьезный шаг вперед. Под капотом - бензиновый двигатель 1,5-литровый турбомотор EA211 EVO II, специально адаптирован для гибридных систем, мощностью 95 кВт (129 л.с.). Ему помогает электромотор с максимальной мощностью 145 кВт (194 л.с.). Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 22 кВт-ч, что обеспечивает более 150 км хода на электротяге по циклу CLTC. Общий комбинированный запас хода достигает 1300 км, что делает машину одним из лидеров в своем классе.

Коммерческая ставка на проверенный бестселлер

Passat уже много лет остается одним из ключевых игроков на китайском рынке. С января по октябрь 2025 года модель разошлась тиражом 187 807 автомобилей, став бестселлером среди среднеразмерных седанов совместных предприятий. После смены поколения в 2024 году линейку переименовали в Passat Pro, а Passat ePro стал первым плагин-гибридом в этой семье. Выход ePro в 2026 году должен закрепить позиции SAIC-Volkswagen в сегменте электрифицированных бизнес-седанов и ответить на растущий спрос на гибриды с большим запасом хода в Китае.