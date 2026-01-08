Автокомпания с Саудовской Аравии готовит электрокроссовер, ломающий все шаблоны

Главной визуальной особенностью Ceer является гигантское клиновидное лобовое стекло. Поставщиком выступает компания Isoclima, а сам производитель уже заявил, что это будет самое большое лобовое стекло в мире, пишет Carscoops. Точных размеров пока не называют, но масштаб хорошо заметен даже на тестовых прототипах.

Читайте также: Nissan готовит электрический хэтчбек Wave с духом JDM-классики

Стекло получило инфракрасное отражающее тройное серебряное покрытие, которое уменьшает нагрев салона - критически важная вещь для автомобиля, созданного в условиях саудовского климата. Также предусмотрен акустический слой для лучшей шумоизоляции и широкую цветную полосу в верхней части, что работает как встроенный солнцезащитный козырек.

“Двери-бабочки” и треугольные арки и треугольные арки

Если абстрагироваться от стекла, дизайн становится еще более странным. Кроссовер имеет треугольные колесные арки, двери в стиле “крыльев чайки” со стеклянными панелями и массивные боковые пороги с черной облицовкой. Светотехника узкая и резкая, а вместо традиционных зеркал, вероятно, используются цифровые камеры. Задняя часть также максимально угловатая, с нестандартной крышкой багажника и нишей для номерного знака, выглядящей как отдельная полка.

Молодой бренд с большими амбициями

О самой модели пока известно немного, но история бренда Ceer уже довольно показательна. Компанию основали в 2022 году по инициативе кронпринца Мохаммеда бин Салмана при финансовой поддержке Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Ceer планирует проектировать, производить и продавать седаны и кроссоверы для рынков Ближнего Востока и Северной Африки, постепенно формируя собственную автомобильную индустрию страны.

Партнеры: Foxconn, BMW, Hyundai и Rimac

Ceer создана как совместное предприятие с Foxconn, который отвечает за электрическую архитектуру. Изначально компания заявляла о лицензировании компонентных технологий у BMW, а старт производства планировался на 2025 год. Однако, эти сроки уже сдвинулись. Сейчас Ceer строит завод в Экономическом городе короля Абдаллы и заключила соглашение с Hyundai на поставку электроприводов - модульных систем, сочетающих мотор, инвертор и редуктор. Отдельно стоит упомянуть свежую договоренность с Rimac Technologies.

Также интересно: От пылесосов до суперкаров: китайская Dreame выходит на сцену CES с новым брендом Kosmera

Она касается высокопроизводительных силовых установок, что намекает на возможные спортивные версии или топовые модификации, хотя детали пока держат в секрете. Ожидается, что клиновидный электрокроссовер Ceer дебютирует позже в этом году. И даже если серийная версия лишится части экстравагантных решений, уже сейчас понятно - это будет один из самых нетипичных SUV на рынке.