Автокомпания с Саудовской Аравии готовит электрокроссовер, ломающий все шаблоны

Дизайн современных кроссоверов давно стал предсказуемым - квадратные пропорции, массивные арки и минимум фантазии. Но будущий электрический кроссовер Ceer идет совсем другим путем. Судя по шпионским фото, эта модель выглядит настолько необычно, что рискует стать самым странным внедорожником года.
Ceer готовит клиновидный электрокроссовер с самым большим лобовым стеклом в мире - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Тестовый прототип электрокроссовера Ceer

Данила Северенчук
logo8 января, 17:40
logo0
logo0 мин

Главной визуальной особенностью Ceer является гигантское клиновидное лобовое стекло. Поставщиком выступает компания Isoclima, а сам производитель уже заявил, что это будет самое большое лобовое стекло в мире, пишет Carscoops. Точных размеров пока не называют, но масштаб хорошо заметен даже на тестовых прототипах.

Стекло получило инфракрасное отражающее тройное серебряное покрытие, которое уменьшает нагрев салона - критически важная вещь для автомобиля, созданного в условиях саудовского климата. Также предусмотрен акустический слой для лучшей шумоизоляции и широкую цветную полосу в верхней части, что работает как встроенный солнцезащитный козырек.

“Двери-бабочки” и треугольные арки и треугольные арки

Если абстрагироваться от стекла, дизайн становится еще более странным. Кроссовер имеет треугольные колесные арки, двери в стиле “крыльев чайки” со стеклянными панелями и массивные боковые пороги с черной облицовкой. Светотехника узкая и резкая, а вместо традиционных зеркал, вероятно, используются цифровые камеры. Задняя часть также максимально угловатая, с нестандартной крышкой багажника и нишей для номерного знака, выглядящей как отдельная полка.

Молодой бренд с большими амбициями

О самой модели пока известно немного, но история бренда Ceer уже довольно показательна. Компанию основали в 2022 году по инициативе кронпринца Мохаммеда бин Салмана при финансовой поддержке Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Ceer планирует проектировать, производить и продавать седаны и кроссоверы для рынков Ближнего Востока и Северной Африки, постепенно формируя собственную автомобильную индустрию страны.

Партнеры: Foxconn, BMW, Hyundai и Rimac

Ceer создана как совместное предприятие с Foxconn, который отвечает за электрическую архитектуру. Изначально компания заявляла о лицензировании компонентных технологий у BMW, а старт производства планировался на 2025 год. Однако, эти сроки уже сдвинулись. Сейчас Ceer строит завод в Экономическом городе короля Абдаллы и заключила соглашение с Hyundai на поставку электроприводов - модульных систем, сочетающих мотор, инвертор и редуктор. Отдельно стоит упомянуть свежую договоренность с Rimac Technologies.

Она касается высокопроизводительных силовых установок, что намекает на возможные спортивные версии или топовые модификации, хотя детали пока держат в секрете. Ожидается, что клиновидный электрокроссовер Ceer дебютирует позже в этом году. И даже если серийная версия лишится части экстравагантных решений, уже сейчас понятно - это будет один из самых нетипичных SUV на рынке.

