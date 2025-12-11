Škoda объяснила, почему механика, DSG и гидротрансформатор останутся актуальными еще надолго

Несмотря на стремительную электрификацию и постепенное сокращение доли двигателей внутреннего сгорания, производитель видит четкий спрос на все три варианта трансмиссий - причем в разных регионах мира они выполняют собственные задачи. Внутри концерна Volkswagen Group коробки передач классифицируют просто: механика получает индекс MQ, автомат с двойным сцеплением обозначают как DQ, а традиционные гидротрансформаторные автоматы имеют аббревиатуру AQ.

При этом не все модели Škoda доступны со всеми тремя типами трансмиссий: каждый рынок диктует собственные требования, а отдельные варианты лучше всего подходят для определенных условий эксплуатации. Руководитель отдела разработки трансмиссий Škoda Auto Милан Литоборский отмечает, что универсальной коробки передач просто не существует.

По его словам, создать трансмиссию, которая одинаково хорошо будет работать в любой точке планеты - от Европы до Южной Азии или Латинской Америки - практически невозможно. Именно поэтому компания продолжает развивать сразу несколько концепций, производя все три типа коробок передач как в Млада-Болеславе, так и на международных заводах.

Механические коробки по традиции занимают особое место. Škoda имеет многолетний опыт в их разработке, и руководство VW Group считает чехов одними из лучших инженеров “механики” среди всех брендов концерна. Механическая трансмиссия проста, относительно недорогая и предлагает прямое ощущение взаимодействия с автомобилем - именно это привлекает водителей-энтузиастов.

Литоборский отмечает, что “мозгом” механической коробки является сам водитель, и именно от него зависит как динамика, так и ресурс сцепления или узлов трансмиссии. В то же время он признает, что механика почти достигла своего технического максимума: большинство будущих улучшений будут касаться материалов, масел и точности производства.

Автоматы с двойным сцеплением, наоборот, получают все большую популярность в Европе. Коробки DQ обеспечивают быстрое, плавное переключение, высокую эффективность и экономичность - именно поэтому они стали типичным выбором для европейских моделей Škoda. Два сцепления, парные и непарные валы и возможность предварительного выбора передачи дают ощущение мгновенной реакции, а современное программное обеспечение позволяет сделать переключение почти незаметным.

Производство автоматических трансмиссий DSG DQ200 на заводе Škoda Auto во Врхлабе

Однако, в экстремальных условиях эти коробки страдают больше всего - именно сцепления могут перегреваться или изнашиваться быстрее. Именно поэтому для рынков со сложным климатом - прежде всего Индии и стран с подобно тяжелыми условиями - Škoda использует классические гидротрансформаторные автоматы AQ. Высокая температура, влажность и пробки, в которых автомобили двигаются часами, способны быстро убить любое сцепление.

В то же время гидротрансформатор взамен работает с помощью жидкости, а не трения, поэтому значительно лучше переносит такие нагрузки. Он не такой быстрый и несколько менее экономичный, однако обеспечивает максимально стабильную работу там, где другие решения быстро выходят из строя. В Škoda подчеркивают, что все три типа трансмиссий имеют будущее - даже несмотря на электрическую революцию.

Пока двигатели внутреннего сгорания остаются в строю, компания продолжит развивать каждое направление, поскольку ни один из них не может заменить другой в глобальном масштабе. И хотя Европа постепенно движется к автоматам с двойным сцеплением, а рынки Азии нуждаются в гидротрансформаторах, классическая механика, по словам компании, никуда не исчезнет как минимум в течение следующих лет - если не десятилетий.