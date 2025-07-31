Škoda показала новую электрическую Octavia: фото

На предыдущих изображениях, которыми поделился чешский автопроизводитель, видно четкие линии фар и аэродинамические изгибы кузова. Ключевые особенности включают круто наклоненное лобовое стекло и плавно наклонную линию крыши - дизайнерские решения, присущи всем моделям Škoda.

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В целом, силуэт авто остается верным общей форме текущей Octavia, но отличается новой световой подписью, что соответствует новому языку дизайна бренда под названием “Modern Solid”. Компания отметила, что универсалы Superb и Octavia являются одними из самых продаваемых моделей в мире, поэтому Škoda стремится продолжить традицию универсалов в будущем.

Как отмечает Autocar, сначала автопроизводитель планировал выпустить электрическую версию универсала Octavia на основе текущей электрической архитектуры MEB от Volkswagen Group. Однако, по словам главы бренда Клауса Цельмера, вместо этого она будет базироваться на архитектуре SSP, которая сейчас находится на этапе разработки.

Неофициальный тизер электрической Škoda Octavia (Источник: Autocar)

Дебют электрической Škoda Octavia ожидается до конца десятилетия. Она дебютирует вместе с Volkswagen ID Golf. Ожидается, что электрическая Octavia обозначит точку, где начнут сближаться модели бренда с двигателями внутреннего сгорания и полностью электрические модели.

До сих пор электромобили Škoda существовали в параллельном модельном ряде, поскольку бренд предоставляет приоритет выбора потребителей и будет продолжать это делать. Это говорит о том, что гибридный универсал Octavia с двигателем внутреннего сгорания будет продолжать продаваться, поскольку Škoda постепенно внедряет аккумуляторные электромобили в свои более привычные модельные ряды.

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Также компания ведет разработку бюджетного электрокроссовера Epiq, который будет близнецом Volkswagen ID.2 и Cupra Raval, а также трехрядного внедорожника, что станет серийной версией концепта Vision 7S. Сейчас он имеет кодовое название Space и, как ожидается, станет самым дорогим автомобилем бренда в текущей линейке.