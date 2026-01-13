Škoda раскрыла название своего нового электрического флагмана - Peaq

Начало истории Peaq уходит к весне 2022 года, когда Škoda представила концепт Vision 7S. Именно он стал первым носителем новой дизайнерской философии Modern Solid, сочетающей устойчивый подход, функциональность и современные технологии.

Тогда же бренд впервые намекнул на появление большого полностью электрического 7-местного автомобиля. Теперь концептуальные идеи Vision 7S переходят в серийное производство, и делают это в статусе нового флагмана.

Peaq - вершина электрической линейки Škoda

Название Peaq неслучайно. Оно подчеркивает амбиции модели и ее роль как высшей точки в электрическом портфолио Škoda. Автомобиль разрабатывался с фокусом на ключевые ценности бренда - пространство, практичность и комфорт, но в новом, электрическом измерении.

По словам Мартина Яна, члена правления Škoda Auto по продажам и маркетингу, именно с Vision 7S бренд вышел на новый уровень развития. Внедрение Modern Solid и дальнейшее формирование новой продуктовой идентичности стали основой для создания Peaq - модели, которая выводит традиционные преимущества Škoda на качественно новую ступень.

Семь мест - для семей и исследователей

Peaq создан как универсальный автомобиль, поэтому подходит и для современных семей, и для тех, кто совмещает работу, путешествия и активный образ жизни. Семь полноценных мест делают салон максимально гибким, а продуманные решения Simply Clever должны упростить ежедневное использование автомобиля.

Škoda отмечает, что новый флагман не просто расширяет электрическую гамму бренда, а становится важной вехой в развитии всей линейки электромобилей.

Когда ждать премьеру

Мировая премьера Škoda Peaq запланирована на лето 2026 года. Именно тогда бренд полностью раскроет дизайн, технические характеристики и возможности своего нового электрического флагмана