Когда электронный бензин станет доступным на АЗС

Генеральный директор HIF США Ренато Перейра говорит, что его компания не может полагаться на то, что отдельные лица будут заправлять е-топливо на заправке.

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В то время, когда оптовое внедрение электромобилей кажется неизбежным, е-топливо является лучиком надежды для сторонников двигателей внутреннего сгорания во всем мире. Теоретически доступное, устойчивое, легкодоступное топливо с чистым сжиганием означает, что двигатели внутреннего сгорания могут существовать без оглядки на прихоти законодателей.

Есть лишь одна проблема. Хотя электронное топливо уже производится, пройдет много лет, прежде чем вы сможете приобрести его на местной АЗС. "Сейчас затраты [на производство электронного топлива] высоки", - сказал Motor1 генеральный директор HIF USA Ренато Перейра. "Затраты высокие, потому что оборудование новое. Это совершенно новая технология".

HIF, или Highly Innovative Fuels, описывает себя как ведущую мировую компанию по производству электронного топлива. В нескольких странах он производит топливо с нейтральным содержанием углерода, предназначенное для использования в автомобилях, лодках и самолетах. Запатентованная смесь HIF, произведенная из водорода и CO₂ с помощью энергии ветра, может работать в автомобилях, работающих на газе, без каких-либо изменений в двигателе, что делает ее привлекательным выбором для энтузиастов, которые хотят наслаждаться своими двигателями внутреннего сгорания без критики со стороны фанатов Греты Тунберг.

Это захватывающая идея, но достичь точки, когда е-топливо HIF будет достаточно дешевым, чтобы предлагать его массам, еще вероятно, через годы, поскольку средства производства, хранения и распространения топлива находятся на ранних стадиях. Рядовые покупатели не могут субсидировать строительство этих дорогих производств. Они будут требовать доступного, завершенного продукта, которого еще не существует.

"Если вы такой же человек, как вы или я, вы можете сказать: "Я готов платить немного больше денег [за электротопливо, чем за обычный бензин]". Но мы не можем полагаться на это при строительстве", - рассказывает Перейра Motor1. "Нам либо нужна система через регулирование, или нам нужно поддерживать строительство этих производственных мощностей [через инвестиции], чтобы расходы могли снизиться. Каждый раз, когда вы строите новый объект, стоимость снижается", - говорит он.

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Поскольку строительство этих производственных мощностей может занять до пяти лет, HIF нуждается в партнерах, которые готовы взять на себя более высокие расходы, прежде чем завод будет построен.

"Чтобы построить [эти заводы], нам нужны долгосрочные обязательства по фиксированной цене", - говорит Перейра. "Поэтому нам нужен кто-то, кто бы сказал: "Я заплачу вам эту сумму за это топливо в течение 15 или 20 лет", и тогда мы можем полагаться на это обязательство, чтобы обратиться к банкам, чтобы они могли одолжить нам деньги на эти объекты. "

"Сейчас затраты [на производство электронного топлива] высоки. Затраты высокие, потому что оборудование новое. Это совершенно новая технология".

Porsche является пионером в секторе электронного топлива. С 2021 года немецкий автопроизводитель инвестировал в HIF Global более 100 миллионов долларов США в обмен на долгосрочную долю. Эти деньги помогли профинансировать учреждение для проверки концепции HIF в Чили. В подтверждение концепции и для популяризации компания Porsche использовала топливо с чистым сжиганием во многих своих специальных проектах. Во время одной из недавних экспедиций к самому высокому вулкану мира Porsche установил рекорд по достижению максимальной высоты, которую проехал благодаря сильно модифицированному 911 Carrera 4S, работающему на электронном топливе.

"Мы считаем себя пионерами в области электронного топлива и хотим развивать эту технологию", - заявил член правления Porsche R&D Михаэль Штайнер в заявлении 2022 года. "Это один из строительных блоков нашей четкой общей стратегии устойчивого развития".

Но это не автомобили, где первое настоящее е-топливо готово использоваться в масштабах, говорит Перейра. Это в "безальтернативных" видах транспорта, например трансатлантические морские суда и пассажирские авиалайнеры, где применение полной электрической тяги крайне маловероятно. Именно в этих отраслях е-топливо имеет наибольшую экологическую пользу, поскольку не нужны значительные инвестиции для модификации существующих методов движения.

Правительства начинают осознавать преимущества. Европейский Союз обязал, чтобы к 2030 году экологическое топливо составляло не менее шести процентов топлива, которое закачивается в его аэропортах. К 2050 году это количество должно составлять 70 процентов. В Соединенных Штатах кредит в размере 1,25 доллара за галлон предоставляется за устойчивые смеси топлива, которые уменьшают выбросы по крайней мере на 50 процентов. "У нас есть четкий рынок, который мы можем обслуживать", - говорит Перейра.

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По иронии судьбы, это не сами авиакомпании, которые обязуются заключать долгосрочные соглашения с такими компаниями, как HIF, а традиционные нефтяные компании.

"Бремя в основном лежит на компаниях по распределению топлива, нефтяных компаниях, потому что именно они поставляют топливо в аэропортах", - рассказывает Перейра Motor1. "Поэтому мы идем к ним и говорим: "У меня есть это топливо, пожалуйста, подпишите долгосрочное соглашение по такой цене, которая позволит нам построить это предприятие".

Таким образом, надежда автолюбителей заключается в том, что достаточные инвестиции и государственное регулирование приведут к увеличению количества заводов и, в свою очередь, к распространению электронного топлива. Если "безальтернативные" виды транспорта, работающие на газе (то есть самолеты и лодки), будут переведены на электронное топливо через регулирование или рыночные силы, цены упадут для всех потребителей.

В долгосрочной перспективе производители электронного топлива стремятся достичь точки, когда электронное топливо будет достаточно дешевым, чтобы соответствовать цене на обычный бензин. Это единственный сценарий, когда электронное топливо будет широко принято отдельными людьми, за исключением государственного вмешательства.

Учитывая медленный прогресс законотворческой деятельности и продолжительность времени, необходимого для строительства мощностей по производству электронного топлива, потребуется некоторое время, чтобы электронное топливо стало массовым. Перейра не уверен, когда вы сможете закачивать собственное экологическое топливо. Вероятно, годы, но, возможно, и десятилетия.