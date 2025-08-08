Укр
Ру

Когда надо включать указатель поворота: разъяснение от полиции

Правила дорожного движения содержат исчерпывающий перечень случаев, когда нужно включать показатели поворота. Кроме того четко указано расстояние на котором это нужно делать.
Когда надо включать поворотник

Евгений Гудущан
8 августа, 12:00
logo0
logo0 мин

Предупредительные сигналы обращают внимание на транспортное средство, выделяют его в потоке и предупреждают о намерениях изменения движения, сообщают в патрульной полиции Киева.

Согласно п. 9.2 ПДД Украины, водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота в случаях:

  • перед началом движения;
  • остановки;
  • поворота или разворота;
  • изменения полосы.

Подавать сигнал указателями поворота надо до начала маневра:

  • в населенных пунктах - за 50–100 м;
  • вне населенных пунктов - 150–200 м.

Нарушение правил пользования указателями поворотов на территориях Украины предусматривает штраф в размере 510 гривен согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

