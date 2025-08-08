Когда надо включать указатель поворота: разъяснение от полиции

ФОТО: freepik.com|
Когда надо включать поворотник
Предупредительные сигналы обращают внимание на транспортное средство, выделяют его в потоке и предупреждают о намерениях изменения движения, сообщают в патрульной полиции Киева.
Согласно п. 9.2 ПДД Украины, водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота в случаях:
- перед началом движения;
- остановки;
- поворота или разворота;
- изменения полосы.
Подавать сигнал указателями поворота надо до начала маневра:
- в населенных пунктах - за 50–100 м;
- вне населенных пунктов - 150–200 м.
Нарушение правил пользования указателями поворотов на территориях Украины предусматривает штраф в размере 510 гривен согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.