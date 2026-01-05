Когда нужно сдавать экзамены при восстановлении водительского удостоверения

Повторная сдача теоретических или практических экзаменов при обмене или восстановлении водительского удостоверения предусмотрена только в случае восстановления после лишения права управления. У сервисных центрах МВД уверяют, в других случаях повторная сдача экзаменов предусмотрена.

Обмен без экзаменов

Обмен или восстановление водительского удостоверения осуществляется без повторной сдачи теоретического и практического экзамена. Никаких новых требований в этом вопросе с начала 2026 года не введено.

Когда можно обменять удостоверение

Услуга доступна в случаях окончания срока действия водительского удостоверения, изменения персональных данных, повреждения документа, его потери или похищения, а также по желанию обменять пожизненное удостоверение старого образца на современное временное.

Как происходит процедура

Алгоритм действий для водителя остается стандартным. Нужно обратиться в сервисный центр МВД лично или воспользоваться онлайн-сервисами через Кабинет водителя или приложение Дія, подать необходимые документы, оплатить установленные платежи и получить новое водительское удостоверение. Независимо от причины обращения экзамены не сдаются.

Медицинская справка больше не нужна

На период действия военного положения медицинская справка не является обязательной для обмена или восстановления водительского удостоверения. Это упрощает процедуру и уменьшает количество дополнительных расходов для граждан.

Какие документы необходимы

Для получения услуги нужно иметь документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика при наличии, действующее водительское удостоверение, которое подлежит обмену или восстановлению, а также документ, подтверждающий основание для замены в случае изменения персональных данных.

В сервисных центрах МВД советуют заранее планировать визит и пользоваться Е-записью через сайт Главного сервисного центра МВД или приложение Е-запись. Это позволяет уменьшить очереди и равномерно распределяет нагрузку на центры обслуживания. Важно помнить, что большинство сервисных центров МВД прекращает свою работу во время объявления воздушной тревоги.