Когда нужно включать указатели поворотов: объяснение от полиции

Патрульная полиция Киевской области ежедневно выявляет водителей, пренебрегающих ПДД и не подают сигналы световым указателем поворота соответствующего направления перед началом или изменения направления движения.
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За нарушение правил пользования указателями поворотов на руководителей выписывают постановления ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления) КоАП. Сумма штрафа – 510 грн.
Подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления нужно:
- перед началом движения и остановкой;
- перед перестроением, поворотом или разворотом.
Подавать сигнал указателями поворота следует заблаговременно до начала маневра, но не менее чем за 50–100 м в населенных пунктах и за 150–200 м вне их, и прекращать немедленно после его окончания.