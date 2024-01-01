Компания по производству оборудования для гоночных симуляторов Fanatec может прекратить существование

Как сообщает Motor1, Endor AG имеет много долгов - 70 миллионов евро банковского долга и 95 миллионов евро общих обязательств. Годовой объем продаж компании составляет 100 миллионов евро, поэтому руководство Endor AG приняло решение подать заявку о банкротстве.

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Сообщается, что главный инвестор Endor AG, фирма Corsair пыталась приобрести компанию, однако переговоры провалилась из-за "нереалистичных требований". Тогда Corsair решила, что не может завершить свой план приобретения Endor, поскольку “продолжающиеся сбои сделали невозможным реорганизацию”.

“В рамках производства по делу о банкротстве мы продолжим реструктуризацию и полным ходом будем работать над реорганизацией компании. Мы уверены, что выйдем сильнее из этой ситуации и вернемся к стабильному и прибыльному пути роста”, – сказал генеральный директор Endor AG Андрес Рафф.

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Компания также заявила, что род время рассмотрения дела, услуги гарантийного ремонта и обновления программного обеспечения и драйверов всех устройств Fanatec будут продолжаться и в дальнейшем.