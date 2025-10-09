Кому достался Volkswagen Tiguan с кемпером на прицепе: как в Шацке делили помощь

Машины подбирались норвежскими волонтерами по запросам специалистов военных подразделений.

Как говорится в сообщении Шацкой поселковой территориальной громады, вместе с автомобилями норвежские друзья доставили гуманитарную помощь.

Как в Шацке “кроили” помощь

Предварительно транспортный транш и груз громада распределила между военными частями, представителей которых заранее пригласили на встречу. О собственных потребностях также не забыли, но назвать это злоупотреблением никак нельзя.

Автомобили не новые, но перед отправкой в Украину их подготовили к работе в экстремальных фронтовых нагрузках. Фото: Шацкая громада

Автомобили получили:

225-й отдельный штурмовой полк

Н-ский мотопехотный батальон

43-я ОМБР

127-я ОМБР

108-й отряд ТРО

О собственных потребностях также позаботились

Доставленной гуманитарной помощью актив Шацкой громады распорядился по своему усмотрению. Все доставленные вещи прозрачно разделили между семьями, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Из полученной партии машин громада оставила себе два автомобиля. Фото: Шацкая громада

​​

Оставленную "для себя" технику громада адресно закрепила за земляками. Решение считается оправданным, поскольку запрос на такие машины также был.

Кто стал обладателем двух машин

Hyundai Santa FE – получил Сергей Галух из села Пульмо, военнослужащий 5-й штурмовой бригады;

Volkswagen Tiguan – получил Юрий Музычук из поселка Шацк, военнослужащий 15-го пограничного отряда "Стальной кордон".

Решение о "своих не забывать" громада встретила очень одобрительно. Приятным бонус землячеству стало то, что машину на торжествах вручили матери пограничника Юрия Музычука, из рук которой сын с друзьми потом получит машину.

По словам Надежды, ее сын служит в пограничных войсках с 2012 года, сейчас находится на боевых позициях Сумского направления. Такому автомобилю его подразделение будет очень рад – Tiguan станет хорошим сюрпризом пограничному отряду.

Как отреагировали на распределение норвежцы

Норвежские волонтеры доставили автомобили различных марок и типов. В колонне прибыли внедорожные легковые машины, микроавтобус, и даже кемпер, который притянул на буксирном фаркопе 170-сильный Volkswagen Tiguan.

Куда, кому и в каком количестве поступит техника, они знали, потому что подбирали машины под конкретные нужды военных. Поэтому и вручали машины украинским воинам лично.

Знаковым событием для гостей-волонтеров стала возможность передать автомобиль для пограничников через мать воина Надежду Музыченко.

Норвежские волонтеры из коммуны Гримстад знали о каждом получателя техники и дома они об этом отчитаются. Фото: Шацкая громада

Коммуна все автомобили отремонтировала, провела сервисное обслуживание. Кроме этого, техника получила ливрею с матовой темно-зеленой краски. Такой подход свидетельствует о тщательной подготовке норвежцев.

Как сообщили в своем видесюжете наши коллеги из ТК "Общественное Луцк" (см. видео внизу), для руководителя волонтерской группы Риты Байлон Андерсон это уже 25-я по счету поездка в Украину.

Вместе с ней от норвежской организации "Рука помощи" прибыло 15 добровольцев, которые по очереди вели все упомянутые девять машин.

Официально вручив технику военным, волонтеры считают свою миссию выполненной частично. Есть и объяснение: полное завершение помощи украинской армии и людям обожженной войной страны будет завершено только после окончательной победы над оккупантами.