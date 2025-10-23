Кому и за какие нарушения предлагают начислять штрафные баллы

Проект закона о введении штрафных баллов уже зарегистрирован на сайте украинского парламента под номером 14133. Его рассмотрение еще продолжается, но предварительно уже известно, за какие нарушения какое количество баллов будет начислено. Также из текста документа становится понятно, когда и как можно избежать начисления баллов.

Читайте также: Система штрафных баллов для водителей: почему она не будет работать

За какие нарушения правил дорожного движения (ПДД) водителю начисляются штрафные баллы и в каком количестве становится понятно из сравнительной таблицы к законопроекту. На каждое количество баллов указано достаточно большой перечень нарушений, мы же простоты понимания говорим только о самых распространенных.

1 балл

За нарушение правил пользования ремнями безопасности, шлемами. Непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам или пешеходам.

2 балла

За превышение скорости более чем на 20 км/ч от установленной, проезд на запрещающий сигнал, нарушение правил обгона, маневрирования.

3 балла

За нарушение правил проезда перекрестков, обгона, остановки, создание аварийной ситуации.

4 балла

За нарушение ПДД, повлекшее ДТП (без пострадавших). Оставление места ДТП. Управление без водительского удостоверения или без регистрационных документов.

5 баллов

За превышение скорости более чем на 50 км/ч, проезд на красный сигнал с последствиями аварийной ситуации. Невыполнение требований полицейского об остановке. Выезд на железнодорожный переезд, который закрыт, или на рельсы при приближении поезда.

Срок действия баллов

Баллы начисляются в течение 365 дней. Через 1 год с даты начисления они аннулируются автоматически.

Если за год накоплено 15 баллов или более, водитель может быть лишен права управления (по решению суда). Для возобновления права управления придется снова сдавать экзамены в ТСЦ МВД.

Главная проблема

Более 60% всех штрафов за нарушение ПДД фиксируется камерами контроля скорости. По украинскому законодательству, виновным в таких нарушениях признается юридический владелец автомобиля, а а не водитель, который превысил скорость. При этом владелец авто может даже не иметь водительского удостоверения.

Еще сложнее ситуация с юридическими лицами. Виновным в превышении скорости, зафиксированном камерами, признается директор компании, за которой зарегистрировано авто. Он также может не иметь водительского удостоверения.