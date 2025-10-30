Концепт Lexus LS Coupe на самом деле не купе, но выглядит очаровательно: фото

Флагманский седан Lexus LS, который был символом бренда еще с 1989 года, постепенно завершает свою эпоху. Его место, похоже, займет новое семейство под именем LS, в которое будет входить сразу несколько смелых экспериментальных моделей, включая концепцию стремительного SUV, пишет Motor1.

Читайте также: Toyota показала концепты будущего: от электрического "карлика" до стильного HiAce

LS Coupe сохраняет дух флагмана, но демонстрирует совершенно другой формат - четырехместный внедорожник с наклоненной линией крыши, дверями с задними петлями и выдвижной грузовой платформой.

Купе или SUV?

Двери с задними петлями напоминают Ferrari Purosangue, однако самая интересная часть сзади. Задняя панель кузова сдвигается вниз, открывая автоматически выдвигающийся наружу пол багажника, - оригинальное решение для загрузки багажа. Несмотря на купеобразный профиль, LS Coupe имеет полноценный багажный отсек, хотя пространство ограничено.

Интерьер: футуризм с японским характером

Салон выглядит как сочетание электромобиля будущего и традиционной японской эстетики. Среди главных особенностей:

Двухслойная панель приборов с несколькими цифровыми экранами, включая отдельный дисплей для пассажира;

Задние сиденья - отдельные кресла с вертикальными сенсорными панелями;

Абсолютно ровный пол намекает на электрическую платформу;

Акценты из бамбука;

Рулевое колесо заменено “хомутом”, а физических кнопок почти нет.

Интересно, что водительское кресло голубое, а пассажирские - кремовые, создавая ощущение “двойственности” - одной из тем концепции Lexus.

Философия “баланса противоположностей”

Lexus описывает LS Coupe как автомобиль, который сочетает противоречия: спортивность и комфорт, водительское удовольствие и пассажирское спокойствие. “Это ответ на желание иметь лучшее из всего”, - заявляют в компании. Хотя технических характеристик пока не раскрывают, все указывает на полностью электрическую силовую установку.

Также интересно: Toyota показала конкурента для Bentley и Rolls-Royce

Что дальше?

Lexus пока не подтвердил, станет ли LS Coupe серийной моделью. Однако, бренд, похоже, готовит полную перезагрузку своей флагманской линейки. И хотя классический седан LS, вероятно, уйдет в историю, его имя может продолжить жизнь в новом поколении электрических Lexus - от минивэнов до SUV-купе.