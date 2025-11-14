Конец "серому" импорту авто из Китая: власти ввели существенные ограничения по экспорту

Как сообщает Ministry of Commerce of the People's Republic of China (MOFCOM), документ №2025 648, опубликованный 11 ноября, устанавливает новые требования к экспорту автомобилей. С 1 января 2026 года машины, зарегистрированные в Китае менее 180 дней, не смогут получить экспортную лицензию. А в Украине в тот же день вступает в силу норма о восстановлении налога на добавленную стоимость (НДС) для электромобилей - 20%, сообщает Auto24.

К теме правительство отклонило продление льгот на электромобили

Китай: вывоз только "подержанных"

Новые правила MOFCOM прямо запрещают продажу за границу автомобилей, которые были зарегистрированы менее 180 дней. Чтобы получить разрешение, экспортер должен предоставить “After-sales Maintenance Service Confirmation Letter” - официальное подтверждение от производителя с данными о стране экспорта, VIN и сервисные центры. Без этого документа лицензию не выдадут.

Это означает, что фактически все новые авто (электромобили, гибриды и бензиновые) с китайских заводов уже не смогут попасть на внешние рынки без официального дистрибьютора - только подержанные или те, что стояли на учете более полугода.

В Украину таким образом завозили большинство китайских авто, которые сейчас являются лидерами рынка – BYD, ZEEKR, китайские версии Honda, Volkswagen и тому подобное. Лишь несколько китайских брендов авто имеют официальных дистрибьюторов в Украине, которые могут выдавать такие лицензии – это MG, Maxus, Geely, Chery, Changan, Haval, JAC. Также лицензию имеет один из импортеров ZEEKR и AVATR, хотя в Украину машины этих брендов привозят несколько десятков компаний.

Украина: конец "льготной эры"

Параллельно с китайскими изменениями, в Украине с 1 января 2026 года восстанавливается 20% НДС на импорт электромобилей. Эта норма предусмотрена Налоговым кодексом и была временно введена с целью стимулирования развития электромобильного рынка.

Льгота действовала с 2018 года и дала мощный эффект - количество электромобилей в Украине выросло в десятки раз. Теперь же их цена автоматически увеличится минимум на пятую часть.

Что это означает для украинских покупателей

После 1 января 2026 года покупка нового неофициального электромобиля из Китая станет почти невозможной или существенно дороже. Одновременно вырастут и цены на подержанные авто, ведь спрос на них повысится. Правда, украинские импортеры китайских авто сейчас везут несколько тысяч этих машин, поэтому некоторое время дефицита на них не будет.

Если же вы планировали приобрести новую электричку, гибрид или бензиновую модель китайского производства - время сделать это сейчас или в начале 2026 года. После этого некоторые авто исчезнут с рынка, а другие будут доступны только подержанными. В то же время украинцы не смогут покупать новые автомобили из Китая – им придется ждать полгода, пока они станут подержанными.