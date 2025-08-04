Копию гоночного McLaren продают за 64 000 долларов

На проектирование и создание автомобиля понадобилось 10 лет, и, согласно его описанию, “результат явно выдающийся, выполнен на уровне самолета с вниманием к деталям, которого редко достигают”, пишет whatsthejam.com.

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Самодельный McLaren оснащен полностью перестроенным и усовершенствованным 4-литровым двигателем Rover V8, соединенным с адаптированной 5-ступенчатой коробкой передач Porsche 911. В стоковой версии такой двигатель выдает 190 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента.

Поскольку с момента создания автомобиль использовался очень редко, считается, что для максимальной производительности понадобится период обкатки. Его выставят на продажу на аукционном доме Iconic Auctioneers в Сильверстоуне, Нортгемптоншир, в августе.

Напомним, что для покупателей из Украины подобные автомобили остаются недоступными из-за особенностей местного законодательства, которое фактически запрещает регистрацию автомобилей не соответствующих нормам Евро-2.