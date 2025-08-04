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Копию гоночного McLaren продают за 64 000 долларов

Красный McLaren MR6 GTR 1998 года выпуска от UVA созданный по образцу прототипа гоночного автомобиля McLaren M6A продают за относительно небольшую сумму.
"Подделку" McLaren продают за 64 000 долларов - Auto24

Макларен

Евгений Гудущан
logo4 августа, 14:50
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На проектирование и создание автомобиля понадобилось 10 лет, и, согласно его описанию, “результат явно выдающийся, выполнен на уровне самолета с вниманием к деталям, которого редко достигают”, пишет whatsthejam.com.

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Самодельный McLaren оснащен полностью перестроенным и усовершенствованным 4-литровым двигателем Rover V8, соединенным с адаптированной 5-ступенчатой коробкой передач Porsche 911. В стоковой версии такой двигатель выдает 190 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента.

Поскольку с момента создания автомобиль использовался очень редко, считается, что для максимальной производительности понадобится период обкатки. Его выставят на продажу на аукционном доме Iconic Auctioneers в Сильверстоуне, Нортгемптоншир, в августе.

Напомним, что для покупателей из Украины подобные автомобили остаются недоступными из-за особенностей местного законодательства, которое фактически запрещает регистрацию автомобилей не соответствующих нормам Евро-2.

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