Гуманоидные роботы заменяют людей на автозаводах: кто против

Это не столько проект, сколько уже готовые образцы, представленные на стенде Hyundai Motor Group во время ежегодной выставки потребительской электроники CES 2026 в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Роботы Boston Dynamics Atlas являются первыми представителями человекоподобных роботов. По сообщению Reuters, профсоюз работников Южной Кореи предостерегает автопроизводителя от этого шага, считая роботов угрозой рынку труда.

Профсоюз уверен, что роботы вызовут "шок в сфере занятости". Однако это лишь одна сторона медали, поскольку сторонников "роботизации автопроизводства" хватает по всему миру.

Профсоюз против роботов

План Hyundai по внедрению человекоподобных роботов, начиная с 2028 года, привел к росту акций компании до рекордных максимумов. Однако планы роботизации с горечью воспринял профсоюз, который изложил свое беспокойство во внутреннем письме к руководству концерна.

Руководители профсоюза обвинили Hyundai в стремлении увеличить прибыли путем использования роботов для сокращения рабочей силы.

"Помните, что без соглашения между работниками и руководством ни одному роботу, который использует новые технологии, не будет разрешено попасть на рабочее место", – заявили в своих требованиях представители профсоюза.

Вскоре "роддом" гуманоидов будет ежегодно выдавать автозаводам Hyundai Motor 30 000 человекоподобных работников Atlas. Фото: Boston Dynamics

Остановить задуманное уже не получится

В Hyundai Motor Group, чьё подразделение Boston Dynamics представило серийную версию гуманоидного робота Atlas, на обвинения пока не отреагировали. В планах компании построить завод, способный производить 30 000 роботов ежегодно к 2028 году.

Уже заявлено, что планируется развернуть штат человекоподобных роботов на своем заводе в Джорджии, США, начиная с 2028 года. Это будет сделано с целью расширения их внедрения на всех производственных площадках.

Как "переезд" из Кореи в США влияет на производство

Недовольство профсоюза вызвали действия автопроизводителя по переносу производства в Соединенные Штаты. По мнению актива, новый завод Hyundai в Джорджии уже вредит внутреннему производству и угрожает безопасности рабочих мест на двух его заводах в Корее.

Hyundai Motor вместе с аффилированной компанией Kia Corp открывал новую страницу, став третьим по величине автопроизводителем в мире по объему продаж. Будет еще лучший результат, потому что завод в Джорджии достигнет годовой производственной мощности 500 000 автомобилей к 2028 году, поскольку ему удается преодолеть американские тарифы.

Китайский Zoomlion давления профсоюза не почувствовал

Пока корейские профсоюзы пытаются как-то повлиять на роботизацию автопроизводства, китайский гигант производства спецтехники Zoomlion не переживает роботизацией, потому что там роботы уже давно задействованы на производстве.

В частности, большая частая использование роботов заметна в производстве экскаваторов. Производительность с их использованием резко возросла. Сейчас завод выпускает новый экскаватор каждые шесть минут .

Zoomlion как минимум с 2022 года использует роботы, которые задают темп в его комплексе "Умный город" в Чанша. В его роботизированном арсенале уже 12 умных заводов и более 300 линий.

Последствия для промышленной автоматизации

Это развертывание подчеркивает практический пример использования гуманоидных роботов в тяжелой промышленности, где размер продукции, изменчивость и смешанные ручные процессы ограничивают традиционную автоматизацию. Для операторов ключевым ценностным предложением является гибкость, а не чистая скорость.

Роботы Zoomlion работают в существующих сборочных средах, разработанных для работы людей. Гуманоидные системы используются для задач, которые традиционно требуют человеческой ловкости и мобильности на сложном заводском цеху. К ним относятся этапы обработки деталей, позиционирования и сборки, которые трудно автоматизировать только с помощью фиксированных промышленных рук.

Гуманоидный робот в отличие от автоматизированного процесса обладает интеллектуальными способностями, на монотонной однооперационной задаче он не сосредоточен. Фото: Zoomlion

Преимущества гуманоидов:

способность работать в ориентированных на человека рабочих пространствах без существенного перепроектирования;

возможность переназначения роботов между задачами по мере изменения производственных потребностей;

уменьшение зависимости от специализированной автоматизации одного назначения.

Хотя детальные характеристики гуманоидных роботов не разглашаются, заявленные темпы производства свидетельствуют о тесной координации с традиционными автоматизированными системами, а не о полной сборке гуманоидов насквозь.