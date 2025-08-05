Краш-тест Li Auto i8 с "летающим" грузовиком вызвал возмущение в сети: видео

Как отмечает Carscoops, на кадрах видно прямое столкновение между Li Auto и грузовиком Chenglong. Электрический внедорожник весом от 2580 до 2610 кг врезался в грузовик на скорости 60 км/ч. Грузовик, который имеет значительно большую массу - 8 тонн, на момент столкновения двигался со скоростью 40 км/ч.

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Несмотря на дисбаланс в весе и размерах, целостность Li Auto i8 хорошо сохранилась, ведь передняя часть кроссовера поглотила удар. Стойки остались целыми без видимой деформации, а двери автоматически отперлись, что позволило испытателям легко добраться до салона. Кроме того, сработали все девять подушек безопасности, а также активировалась система экстренного вызова.

Аккумуляторная батарея под полом не получила повреждений. Однако, большинство зрителей насторожили повреждения грузовика. Вследствие удара его кабина резко наклонилась вперед, почти оторвавшись от шасси, а все колеса на мгновение оторвались от земли. Такой результат насторожил другого китайского автопроизводителя - Dongfeng Liuzhou Motor, владеющего брендом Chenglong.

1 августа компания публиковала публичное заявление, в котором выразила обеспокоенность относительно испытаний Li Auto. Согласно сообщению QQ News, Dongfeng Liuzhou Motor обвинила Li Auto в “серьезном нарушении”, утверждая, что видео изобразило обманчивую картину и не отражает реальных условий. Внутренний анализ, по их словам, показал, что тестовая ситуация существенно отличается от того, что обычно происходит на дороге.

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В то же время Li Auto ответила 3 августа через официальный пост в Weibo, заявив, что краш-тест проводил Китайский научно-исследовательский институт автомобильной инженерии и добавив, что видео “не имело целью оценить качество продукции любого другого бренда, и результаты тестов не следует интерпретировать как показатель качества продукции других брендов”.

Вместо этого они заявили, что грузовик, который использовали в тесте, был приобретен на рынке подержанных автомобилей и служил лишь “мобильным барьером”. Компания отметила: “Процесс тестирования непреднамеренно привел к тому, что бренд Dongfeng Chenglong оказался втянутым в публичную полемику”.

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В дальнейшем Li Auto добавила: “Как эталонный бренд в китайской грузовой отрасли, качество и безопасность Dongfeng Chenglong всегда пользовались доверием среди водителей грузовиков. С этой целью мы хотели бы уточнить, что между Li Auto и Dongfeng Liuzhou Motor нет прямой конкуренции”. Китайский научно-исследовательский институт автомобильной инженерии подтвердил заявления Li Auto в отдельном заявлении, добавив, что тест не включает оценку показателей безопасности грузов, и что главным критерием, при ее выборе, была снаряженная масса.