Крошечный Сітгоёп Ami можно превратить в ретро фургон всего за 5 тысяч евро

Как сообщает Carscoops, для фанатов ретро появился еще один интересный вариант. Общая стоимость электрического Type-Ami в Европе составляет 13 000 евро. В то же время владельцы обычных Ami могут приобрести эксклюзивные панели кузова,, которые стоят 5 тысяч.

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Человек, который стоит за дизайном, Дэвид Обендорфер, имеет опыт переосмысления классических Сітгоёп, не говоря уже о некоторых других предложениях, которые так и не были реализованы, вроде Mercedes-Benz Icon E W115, или BMW CS Vintage. Его переосмысление Ami черпает вдохновение из Сітгоёп Type H (HY) – популярного фургона, который выпускался с 1947 по 1981 год.

Фактически, трансформация электромобиля достигается с помощью набора новых кузовных панелей. Они выполнены из стекловолокна, имеющих характерный дизайн оригинала. Основная силовая часть кузова, дверные механизмы и блоки освещения остаются без изменений.

Покупатели могут выбирать из девяти стандартных цветов, но Caselani также предложит подобранную краску на заказ для тех, кто хочет чего-то более уникального. Силовая установка автомобиля – электромотор на 8 л.с. и аккумулятор емкостью 5,5 кВт-ч, не претерпит никаких изменений.

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Интересно, что Сітгоёп Ami, а также близкие ему Fiat Topolino и Opel Rocks, классифицируются в Европе как тяжелые квадроциклы, поэтому даже 14-летние дети могут быть допущены к управлению. Максимальная скорость электромобиля ограничена на отметке в 45 км/ч.