У популярных кроссоверов Ford нашли проблемы с электроникой

Как передает Carscoops, отзывные кампании были объявлены 13 сентября. Первый из двух отзывов касается моделей Bronco Sport 2024 модельного года, изготовленных 24 октября 2023 года.

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Компания Ford обнаружила, что 76 автомобилей были неправильно обозначены как отремонтированные во время предыдущего отзыва, связанного с неисправностью программного обеспечения модуля управления трансмиссией.

Тогда модуль имел проблемы с обнаружением внезапного изменения уровня заряда 12-вольтовой батареи во время движения, что могло привести к тому, что кроссовер не мог завестись после срабатывания системы Start-Stop, или если двигатель глохнет на низкой скорости. Устранят дефект простым обновлением программного обеспечения.

В то же время отзыв Explorer связан с 3,3-литровым гибридным силовым агрегатом авто. Система имеет конструктивный недостаток, касающийся 12-вольтового кабеля аккумулятора, который не закреплен должным образом и может быть поврежден ремнем стартер-генератора.

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Это может привести к повреждению изоляции, увеличив риск короткого замыкания и пожара. Дилерам было предписано устранить неисправность, установив стяжной ремень между кабелем аккумулятора и кабелем высокого напряжения.