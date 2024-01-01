Кто будет ездить на купленных медиками внедорожнике Jeep Grand Cherokee и пикапе Fiat Titano

Армейский фельдшер Михаил Могилястый по поручению командования бригады отбыл в приятную командировку в родной коллектив. Здесь ему вручили ключи от среднеразмерного внедорожника Jeep Grand Cherokee.

Об этом событии рассказала пресс-служба КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС".

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Автомобиль такого исполнения крайне необходим медикам для реагирования на транспортно-логистические и эвакуационные потребности, поскольку оперативная доставка тех же медикаментов, перевязочных материалов на передовую требует полноприводного транспорта, не говоря уже о подвозе медиков к стабилизационным пунктам.

Внедорожник Jeep Grand Cherokee этим потребностям соответствует полностью. И при этом он экономный в потреблении топлива.

Армейский медик Михаил Могилястый возле подаренного родным коллективом внедорожника Jeep Grand Cherokee. Фото: пресс-служба центра экстренной помощи

Имея почти трехтонную полную массу (2949 кг) этот пятиместный внедорожник с 247-сильным дизельным двигателем и 8-ступенчатой АКП на трассе потребляет 6,5 л/100 км, а в городском режиме – 9,6 л/100 км. В смешанном цикле на сотню затрачивает лишь 7,5 литра.

Среди коллег, где Михаил работал в мирные времена: ребята уже в который раз получили большую благодарность от фронтовика за подаренную машину. Фото: пресс-служба центра экстренной помощи

Машина быстрая, сотню набирает за 8,2 сек. Автомобиль с перечисленными показателями, как отметил армейский медик, для фронтовых условий имеет очень большое значение.

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"Приятно вернуться в место, которым я жил. Это были незабываемые годы работы. И многие коллеги стали для меня семьей. Был приятно удивлен такому подарку. Трудно описать словами, насколько машины нужны на фронте. Поэтому чрезвычайно благодарен коллективу", – сказал Михаил, который за свой ратный армейский труд отмечен медалью Министерства обороны "За содействие Вооруженным силам Украины".

Это не первый автомобиль работников экстренной медицинской помощи для военных. За несколько дней до этого коллектив Центра совместно с благотворительным фондом "Вернись живым" приобрели пикап для эвакуации раненых. Fiat Titano Double Cabine 4х4 передали в 118-ю отдельную бригаду Сил территориальной обороны ВСУ, сформированной на территории Черкасской области.

Этот Fiat Titano Double Cabine конкретно будет работать на эвакуации раненых с передовой до стабилизационного пункта. Фото: пресс-служба центра экстренной помощи

Всего за более чем три года работники Черкасской экстренки закупили автомобилей и оборудования для ВСУ на более чем 9 миллионов гривен. И останавливаться не собираются. Вскоре они усилят внедорожником еще одно боевое подразделение.