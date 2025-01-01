Кто делает самые надежные новые автомобили: рейтинг производителей

Рейтинг надежности от consumerreports.org хотя и сделан для американского рынка, но может дать достаточно четкое представление о надежности автомобилей определенных брендов. При этом не следует ориентироваться только на показатели бренда. Лучше обратить внимание на конкретную модель.

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“Хотя рейтинги брендов могут помочь вам выбрать автосалон, крайне важно также обратить внимание на надежность конкретных моделей, прежде чем принимать решение о покупке”, — говорит Джейк Фишер, старший директор по тестированию автомобилей в Consumer Reports. “Даже в пределах высоко рейтинговых компаний могут быть значительные различия в надежности”.

Первые шесть строчек рейтинга вполне ожидаемо занимают японские бренды во главе с Subaru. А вот позиции Audi и BMW на седьмом и восьмом месте соответственно выглядят довольно странно. Особенно если учесть, что менее надежными в этом рейтинге считают Kia и Hyundai, которые заняли девятую и десятую строчку.