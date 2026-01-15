Куда Минразвития спрятало 32 модуля переданных Японией металлических мостов

Министерство развития громад оперативно выдало результаты по этой теме, назвав международное сотрудничество с правительством Японии очень плодотворным.

Новая технология и конструкции модульных искусственных сооружений в Украину поступили в соответствии с межправительственными договоренностями в рамках Грантового соглашения для Программы экстренного восстановления.

На сколько мостов поступили модули

На это ответ не могут дать ни в Минразвития, ни в правительстве Японии. Но здесь сразу стоит уточнить, что вся помощь из Японии очень тщательно фиксируется и берется на учет не в количестве мостов, а в метраже модулей.

Поэтому в 2025 году при содействии агентства по международному сотрудничеству JICA и JICS в Украину поступили металлические временные сборные мосты общей длиной 720 погонных метров.

Вот так выглядит с высоты птичьего полета смонтированный "японский" мост всего из одного 20-метрового металлического модуля. Фото: Минразвития общин

По технологии наращивания модулей

Поскольку мосты бывают разной длины, то в каждом конкретном случае под переправу подбирается необходимый метраж модулей. Он берет свое начало с наименьшей величины конструкции – 20 метров.

Даже при условии, что речушка маленькая, для переправы нужен всего 10-метровый пролет, на установленные опоры или железо-бетонную основу установят модуль 20 метров, потому что именно столько он имеет в стандартной длине.

Модульный элемент поступает в готовом виде, состоит из проезжей части из металлических панелей, которые уже обработаны специальным покрытием, тротуара и имеет перильное и барьерное ограждение.

Статистика 2026 года не очень большая

В прошлом году для быстрого восстановления транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения было установлено два таких моста – в Тернопольской и Днепропетровской областях.

В первом случае протяженность была 20 погонных метров. Во втором, о котором редакция Авто24 вчера писала, имел 40 погонных метров. В остатке 640 погонных метров, то есть 32 модуля.

Смонтированные модульные мостовые переходы считаются временными, хотя могут простоять четверть века и даже больше лет. Фото: Минразвития общин

Как отмечают эксперты Минразвития громад, мостовые переправы хотя и имеют статус временных мостовых сооружений, получились добротными. переданные конструкции соответствуют современным потребностям нагрузки и могут использоваться для проезда большегрузного транспорта.

В планах 2026-го – тройной рост

На нынешний год запланировано установить еще шесть временных мостов разной протяженности. Они будут по длине от 20 до 80 погонных метров.

Часть сооружений планируется смонтировать в прифронтовых регионах. Правда, их локация озвучиваться не будет ни с началом работ, ни с введением переправ в эксплуатацию.

Где остальные подаренные Японией модули

Они никуда не делись. Лежат на складе резерва на временном хранении у Службы восстановления. Япония передала мостовые конструкции с запасом на случай срочных сооружений.

При необходимости мостовые модули будут использоваться для оперативной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или быстрого восстановления транспортного сообщения в громадах.

Открытый осенью 2025 года новый мост через реку Гнезна в селе Черниховцы на Тернопольщине. Фото: Служба восстановления

О преимуществах можно и не упоминать

Уже то, что модульная технология монтажа готовых мостовых конструкций является быстрой, заслуживает уважения. По сравнению со строительством новых сооружений классическим способом это преимущество.

Второй посталат привлекательности в том, что модульные сооружения обеспечивают бесперебойное движение транспорта в полном объеме, так же как и постоянные мосты.