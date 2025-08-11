Культовый хэтчбек 90-х годов от Toyota совместили с GR Yaris: что из этого получилось

Как пишет Carscoops, этот уникальный экземпляр сочетает ретро-дизайн с серьезными характеристиками производительности. Чтобы создать его, мастера немецкой компании по тюнингу JP Performance полностью разобрали оригинальную Corolla E110.

Они установили на него другой бампер со сплиттером, заднее антикрыло и более широкие крылья. Интересно, что колесная база Corolla E110 составляет 2461 мм и немного короче, чем у GR Yaris, расстояние между осями у которого составляет 2560 мм, но в то же время она значительно шире. Несмотря на это, авторам проекта удалось интегрировать платформу от текущего GR Yaris с 1,6-литровым трехцилиндровым двигателем на 305 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механикой и системой полного привода Toyota GR-Four. Для сравнения, мощная версия дорожного хэтчбека E110 Corolla была оснащена 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 110 л.с..

Автомобиль получил интересное название “Yarolla”, которая, очевидно, образовалась с помощью сочетаний слов Yaris и Corolla. В собственном видео на YouTube, авторы проекта отметили, что вскоре установят новый комплект легкосплавных дисков от Compromotive и подвеску KW V4 Clubsport, которая уменьшит дорожный просвет.

Интересно, что компания JP Performance пытается получить сертификат TUV для модели, которая будет классифицирована как уникальный экземпляр. Он позволит легально. использовать авто в Европе. Будет ли предлагаться “Yarolla” на продажу, или авторы проекту оставят ее себе, пока неизвестно.