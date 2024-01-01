Культовый Jaguar D-Type 1954 года Стирлинга Мосса выставили на продажу

Как сообщает Carscoops, торги состоятся в начале марта. Спорткар может быть продан по цене от 6,5 до 8,5 миллионов долларов, что потенциально сделает его одним из самых дорогих D-Type, когда-либо проданных на публичном аукционе.

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Этот автомобиль является первым из трех изготовленных образцов, изготовленных для гонки 24 часов Ле-Мана 1954 года и служил в качестве запасного автомобиля. Однако, в общем итоге он принял участие в соревнованиях. За рулем были сэр Стирлинг Мосс и Питер Уокер, которые показали самое быстрое время на практике.

Авто, известное как OKV 2, возглавляло пелетон, но так и не пересекло финиш под клетчатым флагом из-за проблем с тормозами. Впоследствии болид участвовал в заезде “12 часов Реймса”, однако и там испытал технические проблемы и не смог финишировать.

Сообщается, что первым его владельцем был тогдашний PR-менеджер Jaguar, который продолжил участвовать на авто в гонках, в частности, в заездах Grande Premi de Portugal и гонок в Эйнтри, Гудвуде и Олтон-Парке включительно до 1958 года.

В 1960 году он был продан Джиму Кетто и во время турнира Player's 200 в Mosport Park того же года Jaguar попал в аварию. За рулем был британский пилот Алистер Кэмерон-Смит который умер в результате полученных травм после того, как машина перевернулась.

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В течение следующих 15 лет этот D-Type хранился со значительными повреждениями, и только в конце 1970-х началась реставрация. В 1990-х годах он снова участвовал в нескольких классических гонках, в том числе в Goodwood Revival, прежде чем в 2010 году попал к американскому коллекционеру, который сохранил его по сей день. Теперь его продадут на аукционе Broad Arrow Auctions.