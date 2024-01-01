Lamborghini Huracan за 300 000 долларов США угонщику привезли прямо в его гараж

По данным полиции Черри-Хиллз-Виллидж, серый Lamborghini Huracan Coupe Tecnica 2023 года выпуска был похищен 2 октября.

Автомобиль, принадлежащий бейсболисту Кристоферу Брайанту, был заказан для транспортировки эвакуатором к его дому в Лас-Вегасе. Когда суперкар не прибыл в намеченный пункт назначения, владелец вызвал полицию, сообщает The Denver Gazette .

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Полиция обнаружила, что в транспортной компании, которая выполняла этот заказ, был изменен е-мейл с адресом доставки.

Используя технологию отслеживания номерных знаков, детективы полиции отследили маршрут движения эвакуатора с Lamborghini Huracan. Авто заметили вблизи Лас-Вегаса, а после проверки местная полиция подтвердила его VIN-код и задержала подозреваемого. Им оказался 58-летний Дат Вьет Тиу, гражданин Вьетнама, который живет в Кэти, штат Техас.

После его ареста оперативная группа раскрыла серию краж транспортных средств, к которой был привлечен Тиу. Он якобы продавал роскошные автомобили, используя поддельные документы и меняя VIN-код.

Вместе с похищенным Lamborghini Huracan детективы нашли краденый Rolls-Royce Cullinan, который пропал в Калифорнии. Вместе с ним конфискован пикап GMC Yukon Denali 2024 года, стоимостью 124 000 долларов США и 14 000 долларов наличными.

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После ареста Тиу было предъявлено обвинение в двух уголовных преступлениях во владении и передаче похищенных транспортных средств, ему грозит до 20 лет заключения и штраф в размере 20 000 долларов США, если его признают виновным согласно законодательству штата Невада.