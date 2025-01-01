Lamborghini, припаркованный на месте для инвалидов, стал "звездой" Facebook: как ответил владелец спорткара

Как рассказывает Carscoops, глянцевый Lamborghini Huracan LP610-4, оснащенный неоригинальным обвесом, черными легкосплавными дисками и красными суппортами заметили на парковочном месте, четко обозначенном для водителей с инвалидностью. Публикацию разместили в группе Facebook под названием Spotted Torquay.

Читайте также: Какой штраф за телефон за рулем

Она сопровождалась саркастической подписью: “У меня есть Lamborghini, поэтому я буду парковаться как угодно и где угодно, даже если это означает лишить человека с инвалидностью места”. Пост собрал более полутысячи гневных комментариев. Некоторые пользователи отмечали, что штраф за парковку мало что значит для того, кто может позволить себе шестизначный суперкар.

Другие пытались оправдать водителя и объясняли, что это место было выбрано скорее для защиты экзотического автомобиля от вмятин и царапин на дверях, чем из-за реальной необходимости, поскольку парковочные места в Британии достаточно малы и в среднем имеют 2,4 метра в ширину и 4,8 метра в длину.

Также интересно: Верховная Рада готовит штрафы 5100 гривен за парковку на местах для людей с инвалидностью

История приобрела неожиданный поворот, когда сам владелец Lamborghini увидел пост. В достойном, но остроумном ответе он опубликовал фотографию, на которой позирует рядом со своим автомобилем и гордо демонстрирует два протеза ног и удостоверение лица с инвалидностью.

Он также добавил подпись: “Фото для всех моих поклонников”, чтобы высмеять тех людей, которые считали, что человек с инвалидностью не будет управлять таким роскошным транспортным средством. Администратор страницы в Facebook извинился у владельца за контраверсионную публикацию.

Читайте также: Какие проблемы имеет китайский электромобиль Chery Tiggo 3xe после 120 тысяч пробега: видео

Когда скандал утих, другие пользователи с инвалидностью поделились собственным опытом несправедливых обвинений в неправильном использовании специальных парковочных мест. Эта ситуация является прекрасным напоминанием о том, что важно воздерживаться от осуждения и уважать других, независимо от того, насколько ярким может быть их автомобиль.