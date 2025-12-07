Ландо Норрис получает чемпионский титул: итоги сезона Формулы-1 2025 года

Ландо Норрис – 35 чемпион в истории Формулы-1. Еще в начале нынешнего сезона сформировалось впечатление, что чемпионская борьба будет продолжаться исключительно между пилотами McLaren, однако после летнего перерыва к ней присоединился Макс Ферстаппен. Пиастри уверенно лидировал в начале, но после Гран-при Нидерландов инициативу перехватил Ландо Норрис.

Читайте также: Формула-1 выкупила MotoGP: подробности

Британец рисковал потерять чемпионство в последней гонке сезона в Абу-Даби: поскольку Ферстаппен финишировал первым, а Пистри вторым, Норрису бы не хватило очков, если бы он завершил гонку четвертым. Однако, Шарль Леклер, который шел позади британца на протяжении всей гонки, так и не смог приблизиться к нему в конце. В результате судьбу чемпионства решили 2 очка: Норрис – 423, Ферстаппен – 421, Пиастри – 410 очков соответственно.

Следующий сезон обещает быть не менее интересным, ведь теперь в пелетоне будет 11 команд. Из-за изменения регламента никто пока не может спрогнозировать, как именно решится судьба Кубка Конструкторов. Первые намеки на это появятся после предварительных тестов. Несмотря на это, вряд ли новички – Audi (заменит Sauber) и Cadillac, смогут навязать борьбу нынешним лидерам.

Также интересно: В Формале-1 снова будет 11 команд: какой автопроизводитель присоединился к чемпионату

Не следует также забывать, что сезон 2025 года стал последним для системы подвижного заднего крыла (DRS). Она появилась в 2011 году и существенно изменила обгоны в Формуле-1. За эти годы гонщики вели борьбу не в поворотах, как это было раньше, а на прямых в специальных зонах DRS, поэтому со следующего года, вероятно, это изменится.

Кроме того, Гран-при Абу-Даби стал последним и для Renault, в качестве производителя силовых установок, поскольку со следующего года их заводская команда Alpine будет использовать агрегаты Mercedes-AMG. Это не единственное изменение, поскольку Aston Martin переходит на моторы от Honda, а Red Bull – от Ford.

Читайте также: Audi показала концепт болида для Формулы-1: фото, видео

В Кубке Конструкторов сезона 2025 года сформировался следующий порядок: McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Williams, Racing Bulls, Aston Martin, Haas, Sauber, Alpine. Сезон Формулы-1 2026 года начнется с предсезонных тестов, которые продлятся с 26 по 30 января.