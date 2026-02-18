Мотоцикл Jawa 350 тепер производится в Индии, но продается в Европе: какая цена

Для снижения себестоимости и умеренного по величине ценника производство мотоцикла организовано в Индии (мощности концерна Mahindra & Mahindra). В каталоге чешской компании JAWA Moto spol. s r.o. появились описания двух моделей, которые будут пользоваться спросом у поклонников бренда.

Речь идет об осовремененной двухколесной машине, представленной по доступной цене на европейском прилавке в двух версиях – классической 350 CL и спортивной 350 CL 42.

Привет из прошлого

Jawa 350 CL – это визуально почти точное отражение модели "Ява-350" советских времен. Та же цветовая гамма с хромированными акцентами на отдельных деталях кузова и логотипами бренда.

Легенда сейчас и желанная тогдашними поклонниками, когда мотоциклы Jawa 350 (1973–1984) с мощностью 22 л.с., суровой рамой и 6-вольтовым электрооборудованием могли эксплуатироваться как в двухколесной версии, так в трехколесном исполнении с боковым прицепом.

Уголок музея мотоциклетного завода с моделями Jawa 250 Perak, Jawa 350 и другими. На переднем плане Jawa 250 (тип 353) с коляской и задним прицепом – были и такие. Фото: JAWA Moto



Что имеем сейчас

Возрожденная версия Jawa 350 CL более мощная, крепче, но такая же элегантная и стильная. Отличий очевидных есть несколько. Уже само название подсказывает, что мотоцикл оснащен двигателем нового поколения объемом 334 куб. см. Таким силовым агрегатом, кстати, комплектуется Jawa 350 CL Pérák и Jawa 350 CL Bobber.

Новация также пришла в заднюю вилку. Они дополнена усиленной парой пружин, что обеспечивает лучшую управляемость на извилистых загородных дорогах при более высоких скоростях по сравнению с предыдущей моделью Jawa 300 CL, не говоря уже о модели времен ЧСР.

Ностальгия уже доступна

Поклонникам бренда понравится классическая версия 300 CL, выполненная в ретро-стиле с использованием хромированных элементов, традиционной оптики и приборной панели в винтажном оформлении.

Такая винтажная модель Jawa 300 CL в современном исполнении стоит 5 777 и более евро. Фото: JAWA Moto

Впрочем, в этом же пакете присутствует модель CL 42, что слишком далека к чешской социалистической версии.

Полная противоположность ретромодели

Спортивная версия Jawa 350 CL 42 отличается черной отделкой, измененным дизайном бака, крыльев и сиденья, а также поднятыми выхлопными трубами.

Такой альтернативный вариант ориентирован на более динамичный стиль. Его будущие обладатели по характеру склонны к испытаниям скорости, экстрима, гонок.

Версия Jawa 350 CL 42 более брутальная, провоцирует спортивный стиль езды. Естественно, "лошадок" у нее больше. Фото: JAWA Moto

Силовой потенциал

Обе модификации оснащены современным четырехтактным двигателем объемом 334 куб. см с жидкостным охлаждением. Мощность зависит от версии.

Сколько лошадиных сил загнуздали:

CL - 22,6 л.с. и 28 Нм крутящего момента;

CL 42 - 29,2 л.с. и 30 Нм крутящего момента.

Максимальная скорость классической версии составляет 124 км/ч, версии 42 – 126 км/ч. В стандартное оснащение входят дисковые тормоза спереди и сзади, а также антиблокировочная система торможения (ABS).