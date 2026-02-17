Легендарный универсал Volvo возвращается в формате впечатляющего рестомода: фото

Стоимость такого проекта стартует примерно от 300 000 евро, что эквивалентно около 325 000 долларов, сообщает Auto24. Оригинальный Volvo P1800 появился еще в 1960-х, а версия ES Shooting Brake - в начале 1970-х. И даже сегодня его пропорции выглядят удивительно гармонично.

Дизайнеры Autoforma не разрушили классический силуэт, а лишь осторожно его переосмыслили. Крыша получила интегрированный спойлер, кузов стал шире, а посадка несколько ниже. Универсал выглядит так, будто это официальная современная версия, которую сам производитель просто забыл создать. Проектом руководит дизайнер Нильс ван Рой.

Современные акценты без потери характера

Передняя часть получила черную решетку радиатора и светодиодную оптику. Черные элементы продолжаются в зеркалах и обрамлении окон. Для приверженцев классики предусмотрена альтернатива с хромированными деталями.

Сзади сохранили фирменное большое стеклянное откидное окно багажника - одну из главных “фишек” оригинала. В то же время установлены современные светодиодные фонари и новые дизайнерские колеса.

Три версии с разным характером

Autoforma предложит сразу три варианта модели. Forward Fashionista станет наиболее современной и динамичной версией. Она получит модернизированный пятицилиндровый турбомотор T5 от Volvo, усиленную тормозную систему и более выразительный стиль. Modern Marvel и Heritage Heaven будут ближе к философии классического P1800ES с более сдержанным дизайном и акцентом на ретро-эстетику.

Долгое ожидание для избранных

Если компания соберет достаточно заказов, на создание первого автомобиля понадобится примерно полтора года. С учетом лимита в пять машин в год, шансов получить такой универсал немного. Это не просто реставрация, а полноценный рестомод с современной техникой и индивидуальным подходом. И похоже, что Autoforma серьезно претендует на место среди лучших мастеров этого жанра.